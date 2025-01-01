KI-Engineering
Richtig angewandt, kann KI das Kunden- und Mitarbeitererlebnis verbessern, alltägliche Abläufe optimieren und ganze Geschäftsmodelle transformieren. Aber ohne KI-Engineering-Know-how kann es schwierig sein, die Lücke zwischen KI-Potenzial und realen Geschäftsauswirkungen zu schließen.
Unsere KI-Engineering-Services unterstützen Sie dabei, aus KI einen Mehrwert zu generieren, indem wir Ihnen in jeder Phase der Entwicklung unsere Expertise zur Verfügung stellen – von der Ideenfindung und dem Design bis zur Implementierung und laufenden Optimierung. Durch die Anwendung moderner Software-Engineering-Prinzipien und -Praktiken über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg können Sie erfolgreiche KI-Projekte beschleunigen, die einen nachhaltigen Geschäftswert liefern.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten KI nutzen, um digitale Kundenerlebnisse und Empfehlungen in Echtzeit zu personalisieren und zu optimieren - und so die Konversionsrate und die durchschnittliche Verkaufsgröße zu erhöhen.
Genau das ist es, was wir tun.
Entdecken Sie die Vorteile
KI-Projekte bis zu 40 % schneller umsetzen
Verkürzen Sie die Zykluszeit für KI-Projekte vom Konzept bis zur Wertschöpfung erheblich und steigern Sie gleichzeitig den potenziellen Geschäftswert Ihrer Anwendungsfälle.
Senkung der Betriebskosten um 20–30 %
Verbessern Sie die Prozesseffizienz durch eine Verschlankung der Abläufe, Reduzierung des manuellen Aufwands und Optimierung der Ressourcenzuweisung.
Steigerung der Kundenzufriedenheit und des Umsatzes
Stärken Sie Kundenbeziehungen durch personalisierte Erlebnisse, innovative Produkte mit KI-Funktionen und verbesserten Kundenservice.
Unsere Dienstleistungen
Wir helfen Ihnen bei der Erstellung, Validierung und Priorisierung von KI-Projekten, die technisch machbar sind und ein erhebliches ROI-Potenzial aufweisen.
Wir erweitern die Funktionalität und die technischen Fähigkeiten Ihrer Lösungen und erstellen einen klaren Fahrplan für eine vollständige Einführung.
Unsere Experten unterstützen Sie bei der Implementierung von KI-gestützten Lösungen, um eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten und die Integration zu beschleunigen.
Wir verbessern Ihre KI-Lösungen kontinuierlich, um deren Geschäftsauswirkungen zu steigern, und können Ihre Teams bei Bedarf mit qualifizierten Ressourcen verstärken.