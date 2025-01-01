Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Inteligência Artificial Back

Engenharia de IA

Quando aplicada corretamente, a IA pode elevar as experiências das clientes e funcionárias, otimizar as operações diárias e transformar modelos de negócios inteiros. Mas sem o conhecimento em engenharia de IA, pode ser difícil preencher a lacuna entre o potencial de IA e o seu impacto nos negócios.

 

Nossos serviços de engenharia de inteligência artificial ajudam você a gerar valor a partir da IA, trazendo experiência em qualquer estágio de sua jornada de entrega, desde a concepção e projeto até a implementação e otimização contínua. Ao aplicar princípios e práticas modernas de engenharia de software em todo o ciclo de vida da IA, você pode acelerar projetos bem-sucedidos que geram valor comercial sustentável.

 

Descubra os benefícios

Implemente projetos de IA até 40% mais rápido

 

Reduza significativamente o tempo de ciclo do conceito ao valor para projetos de IA, aumentando o potencial valor comercial dos seus casos de uso.

 

Diminua os custos operacionais em 20–30%

 

Melhore a eficiência do processo simplificando as operações, reduzindo o esforço manual e otimizando a alocação de recursos.

 

Aumente a satisfação e a receita da cliente

 

Fortaleça o relacionamento com a cliente a partir de experiências personalizadas, produtos inovadores com recursos de IA e um melhor atendimento.

 

Nossos serviços

Descoberta e prototipagem

Ajudamos você a gerar, validar e priorizar projetos de IA que são tecnicamente viáveis e têm um potencial de ROI significativo.

Piloto

Expandimos a funcionalidade e os recursos técnicos de suas soluções e criamos um roteiro para uma implementação completa.

Implementação

Nossas especialistas ajudam a operar soluções com tecnologia de IA na produção para garantir uma implementação tranquila e acelerar a adoção.

Suporte

Melhoramos continuamente suas soluções de IA para aumentar o impacto nos negócios e, conforme necessário, podemos fornecer recursos qualificados para aumentar suas equipes.

Nossas parceiras

Integramos uma ampla gama de parceiras e plataformas de ecossistema, melhorando a adaptabilidade e acelerando os resultados.
Conheça mais

Histórias de sucesso das nossas clientes

Conteúdos recomendados

Nota: Este conteúdo pode não estar disponível em seu idioma de preferência.
Conecte-se conosco para perceber o poder transformador da IA

