Microservices-Architekturen: Flexibilität für Omni-Channel-Händler

Die Händler, die derzeit erfolgreich wachsen, stellen den Kunden in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen und schaffen relevante Angebote - unabhängig von Ort und Zeit. Sie erkennen oder wecken Bedürfnisse, erzeugen Aufmerksamkeit und bauen eine Kundenbeziehung auf. Häufig stehen dabei technologische Innovationen, die ganz neue Geschäftsfelder ermöglichen, im Vordergrund. Microservices sind eine Antwort auf die Herausforderungen, denen sich diese Unternehmen, mit teilweise monolithischen Anwendungsarchitekturen und komplexen Anforderungen an ihre IT-Systeme, ausgesetzt sehen.