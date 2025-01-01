DevOps beschreibt eine Arbeitskultur, bei der Personen aus verschiedenen Bereichen zusammen daran arbeiten, ein System zu entwerfen, zu entwickeln, zu deployen und zu nutzen.

DevOps ist eine Arbeitsweise, bei der interdisziplinäre Teams mit unterschiedlichen Hintergründen für die Systeme, an denen sie arbeiten, verantwortlich sind. Diese Methode bezieht sich auf die Arbeitskultur und ist kein Tool, das man kaufen kann.