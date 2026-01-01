DevOps 是一种文化，在这种文化中，来自不同学科背景的人通力合作，共同设计、开发、部署和运行一个系统。
DevOps 是一种工作方式，强调需组建跨职能团队，团队成员应来自多种背景，并且对作为其工作对象的系统拥有所有权。这是一种文化方式，而不是一件可购得的商品。
它是什么？
DevOps 一词来自于动词“develop（开发）”和“operate（运维）”的组合——而不是像有时候某些人误以为的那样，来自于“developer（开发人员）”和“operation（运营）”。搞清这两者的区别是很重要的。DevOps 要求团队成员来自不同的专业背景，并掌握多种技能。团队应包括开发人员、QA、数据库专家、网络运维人员。
DevOps 团队可以处理安全、合规、客户支持请求或引入新功能。其工作的关键特征是拥有所有权：他们拥有自己所构建的事物。
有何益处？
DevOps 为您提供了提高企业敏捷性的机会。当您的未来取决于能否快速推出令客户满意的产品时，您就需要尽量缩短产品上市时间。与使用其它软件开发方法相比，DevOps 能够让您更快地创造和改进产品。
由于 DevOps 团队拥有自己所构建的事物，因此团队成员可以快速了解客户对新功能有何反应。这意味着他们可以迅速纠正任何错误。
引入 DevOps 文化也有助于吸引人才。人们都希望为具有前瞻性的现代化组织工作，因为这些组织可为其铺就一条前景光明的职业发展道路。而如今，对于大多数技术人员来说，这意味着 DevOps。
需考量的因素？
DevOps 需要一种强调沟通和信任的企业文化做支撑。团队必须承担起各自的责任，不破坏另一个团队正在进行的工作——这就需要沟通。
而且，DevOps 并不是打从一开始就适合每个组织——组织可能必须要做出一些改变。应时刻将康威定律铭记于心——这是一句格言，指出组织所设计的系统反映了组织自身的沟通结构。 这意味着，如果您使用一个大型单体应用程序来运行绝大多数业务关键应用程序，那么 DevOps 可能不适合您的组织。DevOps 最适合那些能够将工作分解成一个团队可以拥有的若干离散小块的组织。
一些企业在使用 DevOps 方面有过糟糕的经历。 通常情况下，这要么是因为其拥有的企业文化难以兼容 DevOps，要么是因为他们购买了 DevOps 评估服务或工具包，错误地认为这将是进行文化变革的捷径。而这几乎是不可能的。
如何应用？
如今，各行各业内都有越来越多不同规模的企业接受了 DevOps。成功的 DevOps 计划的共同特征是：拥有自主团队对其享有部分所有权的 IT 系统和架构，并承诺开展必要的文化变革。
