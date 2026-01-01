它是什么？





DevOps 一词来自于动词“develop（开发）”和“operate（运维）”的组合——而不是像有时候某些人误以为的那样，来自于“developer（开发人员）”和“operation（运营）”。搞清这两者的区别是很重要的。DevOps 要求团队成员来自不同的专业背景，并掌握多种技能。团队应包括开发人员、QA、数据库专家、网络运维人员。





DevOps 团队可以处理安全、合规、客户支持请求或引入新功能。其工作的关键特征是拥有所有权：他们拥有自己所构建的事物。