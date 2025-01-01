激发软件定义汽车的非凡潜力
如今，软件工程已经成为汽车工程的核心。随着软件与汽车的深度融合，我们见证了全新汽车范式的诞生。在这个范式中，软件不仅定义了车辆的性能和功能，甚至还塑造了驾驶体验。
在软件定义汽车（SDV）时代，汽车行业的领军企业正在积极发展，力求抓住这一前所未有的机遇，始终引领汽车创新的前沿。对于这些企业，我们可以提供战略支持、专业知识和软件工程服务，帮助他们应对各种挑战。
《SDV Pulse》报告全面概述了推动软件定义汽车发展的40项最新进展、前沿技术和最佳实践。这场变革的核心是新兴的合作与伙伴关系，原始设备制造商、车企、科技公司以及生态系统参与者齐心协力，共同打造未来化汽车。这份报告的诞生，正是Thoughtworks与 Amazon Web Services（AWS）密切合作的成果之一。
收益
提升效率，打造卓越驾驶体验
凭借我们对最新软件技术、实践及工作方式的深刻理解，帮助您的整个软件企业全面提高效率，同时打造真正卓越的智能软件定义汽车体验。
持续交付卓越软件
SDV（软件定义汽车）的开发永无止境。企业需要不断优化流程、能力与技能，确保持续交付价值不凡的强大软件解决方案。
为未来出行做好准备
尽早采用最新的软件开发最佳实践和Rust等变革性技术，在SDV开发的浪潮中抢占先机。
我们的服务
利用Rust的强大优势，设计、开发并部署创新型车载软件，涵盖信息娱乐系统、驾驶辅助、远程信息处理、地图服务等多种应用场景。
我们独特的车辆软件开发方法结合前沿最佳实践，可以加快市场投放速度，提升敏捷性，确保在软件工程生命周期的每个阶段都能保持卓越。
凭借数十年的行业领先软件战略经验，制定SDV战略，充分利用当今新兴趋势、机会和实践。
客户案例精选
MOIA：运用敏捷实践，将自动驾驶拼车变为现实
“Thoughtworks帮助我们打造了高效团队，提升了在自动驾驶拼车项目中的协作水平，确保每个团队都能对其开发的产品真正负责。”
Ralf Sigmund
MOIA首席技术官