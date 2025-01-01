如今，软件工程已经成为汽车工程的核心。随着软件与汽车的深度融合，我们见证了全新汽车范式的诞生。在这个范式中，软件不仅定义了车辆的性能和功能，甚至还塑造了驾驶体验。

在软件定义汽车（SDV）时代，汽车行业的领军企业正在积极发展，力求抓住这一前所未有的机遇，始终引领汽车创新的前沿。对于这些企业，我们可以提供战略支持、专业知识和软件工程服务，帮助他们应对各种挑战。