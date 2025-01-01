越来越多的企业开始接受技术驱动的转型，这也将寻找和留住数字人才的争夺战推向高潮——并且所有迹象表明，这样的竞争暂时看不到尽头。



在此背景下，提供更高的薪水或更豪华的办公室并非长久之计。企业必须创造全新的人才模式，以确保具备数字时代所需的技能，培养与时俱进的员工。