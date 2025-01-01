越来越多的企业开始接受技术驱动的转型，这也将寻找和留住数字人才的争夺战推向高潮——并且所有迹象表明，这样的竞争暂时看不到尽头。
在此背景下，提供更高的薪水或更豪华的办公室并非长久之计。企业必须创造全新的人才模式，以确保具备数字时代所需的技能，培养与时俱进的员工。
忘记你所了解的传统雇佣模式
对新角色的需求每年都会激增。但要在招揽人才方面取得成功，首先第一步就是要学会忽略这种炒作现象，并专注于支撑企业自身目标的能力。企业不一定需要更多数据科学家，但确实需要与核心目标直接相关的人才战略。
“人才战略的起点必须是总体业务战略。这需要你了解自己的公司计划在未来几年内实现什么目标，以及如何实现相应的目标，然后回过头来看，弄清楚实现目标所需的具体技能。这是一种基于技能而非岗位的方案。”
Joanna Parke, Thoughtworks 首席人才官
技术能力固然重要，但鉴于技术变化的速度如此之快，技术能力并不会长期保有相应的价值。企业应寻找有助于自身变革能力的“软”技能，并重视多元化的人才库，以鼓励解决问题和取得成就的新方法成形。这些能力可能没有相应的证书证明，但仍然可以像其他能力一样对其进行评估和开发。
学会从内部发现价值
企业过于关注招纳新人才，以至于有时候忽略了自己现有的资源。在人才稀缺的环境下，这是非常不明智的行为。有效的人才战略需要意识到现有员工可以不断重新招聘，并且整个企业有共同的义务通过“培养文化”确保现有技能定期更新。
“我们的一个明确期望就是，每个人都在‘培养’他人。这意味着需要对你的同事抱有浓厚的兴趣，他们的愿望是什么，他们的技能和天赋是什么，他们想做什么，然后给他们机会。如果你是一名高层领导，一旦你提供了机会，就该允许你的员工放手一搏。”
Sameer Soman, Thoughtworks 印度公司总经理
重要的是目的，而非物质
数字人才真正想要的是什么？薪酬和补贴当然不错，但物质的东西只是基础。学习的机会、真正的使命感和弹性的工作安排在现有员工和未来的新员工看来更具吸引力。最重要的是，人们希望在一个知道自己的建议会被听取的环境中工作。
工作是否仍是未来趋势？
人才紧缩问题短期内不会得以缓解。但值得庆幸的是，随着挑战来临，机遇也随之而来。招聘策略将进一步全球化。更多用人单位将加大力度，发展自己需要的人才，而不是等着政府或教育机构为他们培养人才。而工作本质可能会由此发生转变，以至于很少会有公司或员工再选择传统的工作模式。
“工作本身的概念正在发生变化，几乎就好像是工作和生活正在更紧密地融合在一起。我们应该问一下人们在 5 年或 10 年后是否还愿意当长期员工。这个领域可能会出现一些颠覆性的变化和破坏，我认为许多企业并没有完全准备好应对这一情况发生。”
Ruth Gorman, Thoughtworks 全球人才开发项目负责人
