它是什么？





为确保只有获得明确许可的人员才能访问数据而采取的措施。





数据四处流动，大量信息被收集、存储并散布于企业内外。数据公开泄露事件频发，而外泄的常为隐私和个人数据，企业主和消费者面临的风险从未如此之高。保护数据隐私应该是所有相关人员的首要关注点。





由于数据相关犯罪率上升，我们已看到，防止犯罪分子获取敏感信息的网络安全专业化布局正在逐步形成。这是一个全球性问题，部分主权国家有时会做出一些挑衅行为，因此，一些司法管辖区通过了 GDPR 等法律法规，这些法律法规对过去制定的前互联网隐私法进行了扩展，以保护公民并防止数据滥用。