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支付技术服务

支付正日益成为数字经济的实时智能层，而现在就采取行动的机构将定义未来的格局。银行、支付服务提供商 (PSP)、商户和基础设施提供商正面临着一场代际交替的重大变革：全天候运行的支付网络、更丰富的 ISO 20022 数据标准、不断上升的欺诈风险、更严格的监管政策，以及日益趋向智能体化的客户体验。

 

Thoughtworks 与支付机构携手合作，推动核心平台现代化，构建具备强韧性的生态系统，并在保障安全的前提下规模化应用人工智能 (AI)。我们将战略构想与工程落地完美链接，帮助客户降低运营复杂度、提高交易授权率、加速跨境支付流转，并为 24/7 全天候的智能资金流动奠定坚实基础。

 

我们正在定义支付的未来：多通道、全天候、智能体化。以信任为基石。

重构核心

“构建、运行、再重构”的死循环，到此为止。我们解构单体遗留中心，将核心重构为可组合、API优先的平台，支持即用型 ISO 20022 支付能力，并与轻量级账本深度集成，从而将 24/7 全天候实时支付从一项挑战转化为可扩展的增长引擎。

重塑流内决策

当智能被孤立在部门藩篱与手动交接之中时，便无法实现规模化效益。我们针对运营、风控欺诈、对账清算、客户服务和技术工程等全流程的智能体（Agents）进行系统重塑——打造由支付基础模型（Payment Foundation Models）驱动的统一智能层，并提供核心的安全控制平面，确保 AI 在企业级规模下能够安全地执行决策并实现全自动化运营。

重塑支付

我们打造全新的支付体验、产品与服务——包括即时结算、稳定币、嵌入式金融以及智能体商业——借助我们经验证的 AI 快速落地方法，在数天内凝聚利益相关方共识、数周内验证原型，并在数月内将 MVP 部署至生产环境。将支付转化为安全、可信且高速运转的引擎，全面赋能下一代数字业务。

核心能力

为什么企业选择 Thoughtworks

我们服务于整个支付生态系统

从零售与企业银行到金融科技公司、商户、支付处理机构、卡组织与清算网络以及基础设施提供商——我们为处于不同成熟度阶段的各类支付机构，带来契合行业且具备深度领域专长的服务。

 

我们将战略构想与工程落地完美链接，并带着战略意图高效执行

我们不止步于提出建议。我们能在数天内凝聚利益相关方共识、数周内验证原型，并在数月内部署具备生产就绪能力的 MVP——将您的支付雄心快速转化为可运行的软件。


我们在不中断业务的前提下实现现代化

无论是解构遗留支付中心还是迁移至 ISO 20022 标准，我们都能帮助企业实施渐进式现代化——在不给现有实时业务带来风险的前提下，提升交易速度、系统强韧性和数据丰富度。

 

我们围绕高扩展性、可靠性与合规性进行构建

从为金融科技初创公司保障 99.9% 的在线率，到为 13 亿人口重构数字支付平台，我们所打造的系统均具备高安全性、全天候运行的能力，且完全满足最严格的监管标准。
 

我们在能创造真正价值的地方嵌入 AI

从智能体化反欺诈和实时决策，到智能对账和支付编排，我们在保障安全的前提下规模化应用 AI——并配备相匹配的治理框架。

 

客户成功案例

Client story

Australian Payments Plus：通过产品探索与客户体验制定成功战略
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最新洞察

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行业合作伙伴与联盟

常见问题

  • 我们的服务覆盖支付转型的全方位领域——从遗留核心系统的现代化改造、跨支付网络与合作伙伴的编排，到构建智能运营、增强反欺诈能力，以及释放支付数据与 AI 的价值。无论您是面临特定的瓶颈，还是正在开展更广泛的项目，我们都能帮您明确从何处着手并实现快速推进。

     

  • 我们助力您构建具备强韧性、支持 ISO 20022 标准、云化且事件驱动的支付平台，以支持实时处理、提供更丰富的数据、降低成本并实现更快速的变更。这包括支付中心设计、遗留系统解构、渐进式迁移以及卓越工程能力，让您在不影响现有正常运行业务的前提下实现现代化改造。

  • 是的。我们支持在数字化、商户、企业及嵌入式渠道中实现智能路由、多 PSP 连接、卡组织与清算网络集成以及无缝的支付体验。从账户对账户（A2A）支付与电子钱包，到 API 优先的生态系统设计和合作伙伴连接，我们帮助您对整个支付格局进行全面编排。

  • 我们助力在 24/7 全天候运行的支付环境中，推动业务服务、异常管理、对账、流动性运营以及事件响应的转型。借助 AI，我们实现异常与修复工作流的自动化、推动对账现代化、提升可观测性并降低运行成本，从而让您的运营能力与实时支付的需求保持同步。

  • 我们融入了先进的 AI、图智能与实时决策能力，在实际损失发生前精准检测欺诈行为、钱骡网络、合成身份及可疑交易模式。我们的方法涵盖图神经网络、行为分析、用于反欺诈运营的可解释 AI 以及合规即代码，这既为您的团队提供了所需的工具，又确保了透明度，使其能够满怀信心地采取行动。

  • 正如我们在与博世（Bosch）的合作中所展现的，我们专注于构建演进式数据平台。这意味着从精益架构入手，率先在绿色能源或运营效率等领域带来即时价值，随后进行渐进式扩展，从而避免传统数据迁移中常见的“大爆炸”式（全面铺开却导致彻底）失败。

     

  • 我们帮助您将支付数据转化为企业智能资产，支持欺诈检测、路由优化、对账、客户洞察、流动性预测以及运营韧性。这包括构建支付数据平台、交易基础模型、知识图谱、实时分析与智能体工作流，以及负责任的 AI 与治理框架。

     

  • 我们提供智能体支付就绪度评估，以明确遗留架构、流程复杂性以及运营模式限制在哪些方面拖慢了您的转型步伐。在此基础上，我们能够规划针对性的合作方案，无论是实时支付就绪度审查、欺诈情报蓝图、AI 赋能的运营项目，还是用于探索未来趋势的智能体商业实验室。

     

  • 它是对 AI 智能体、电子钱包、支付编排以及可信身份如何重塑您企业商业体验的结构化探索，旨在帮助您在智能体商业机遇上，实现从“心生好奇”向“坚定信念”的跨越。

     

  • 我们将支付转型工作直接与我们的智能体开发平台 AI/works™ 相结合，该平台专为在 AI 时代构建和运行工业级系统而设计。这带来了包括逆向工程、规范开发、规范至代码（spec-to-code）、开发者体验以及控制平面与运行时运营在内的诸多能力，确保您的支付转型立足于为迎接 AI 驱动型企业做好充分准备的坚实基础之上。

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