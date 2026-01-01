Trabajamos en todo el espectro de la transformación de pagos: desde la modernización de núcleos legacy y la orquestación entre rails y socios, hasta la construcción de operaciones inteligentes, la mejora de la detección de fraude y la explotación del valor de los datos de pago y la IA. Ya sea que enfrentes un cuello de botella específico o un programa más amplio, te ayudamos a identificar por dónde empezar y cómo avanzar rápido.
Servicios de tecnología en pagos
Los pagos se están convirtiendo en la capa de inteligencia en tiempo real de la economía digital, y las organizaciones que actúen ahora serán las que definan lo que viene después. Bancos, PSPs, comercios y proveedores de infraestructura enfrentan un cambio que ocurre una vez en una generación: rails siempre activos, datos más ricos con ISO 20022, fraude creciente, regulación más estricta y experiencias de cliente cada vez más agénticas.
Thoughtworks se asocia con organizaciones del sector de pagos para modernizar plataformas core, diseñar ecosistemas resilientes y aplicar IA de forma segura a escala. Conectamos la estrategia con la realidad de ingeniería, ayudando a nuestros clientes a reducir la complejidad operativa, mejorar las tasas de autorización, acelerar los pagos transfronterizos y construir las bases para el movimiento de dinero inteligente y disponible 24/7.
Estamos definiendo el futuro de los pagos: multi-rail, siempre activo, agéntico. Construido sobre la confianza.
|+8 mil millones
|de transacciones al mes. Con NPCI, reconstruimos la plataforma de pagos digitales de India para 1.300 millones de personas.
|$800M
|generados en nuevos ingresos en 24 meses mediante la modernización de una plataforma legada para un proveedor líder mundial de tarjetas de crédito.
|+ Mil millones €
|en ingresos anuales a partir de una plataforma de pagos completamente desarrollada in-house que procesa más de 1 millón de transacciones diarias.
Reconstruir el core
El ciclo de construir, operar y reconstruir termina aquí. Deconstruimos los hubs legados monolíticos y reconstruimos el core en una plataforma composable y API-first que soporta capacidades de pago listas para ISO 20022, integradas con thin ledgers que convierten los pagos en tiempo real 24/7 de un desafío en un motor escalable de crecimiento.
Reconectar para la toma de decisiones fluida
La inteligencia no puede escalar cuando está atrapada en silos y transferencias manuales. Reconectamos con agentes a través de operaciones, fraude, conciliación, atención y engineering, construyendo una capa de inteligencia unificada impulsada por Payment Foundation Models, y proporcionando el plano de control seguro que necesita la IA para actuar y automatizar de forma segura a escala empresarial.
Reimaginar los pagos
Creamos nuevas experiencias, productos y servicios de pago: pagos instantáneos, stablecoins, finanzas embebidas y comercio agéntico, usando nuestro enfoque probado de implementación rápida con IA: alineamos a los stakeholders en días, validamos prototipos en semanas y desplegamos MVPs a producción en meses. Convierte los pagos en un motor seguro, confiable y de alta velocidad para la próxima generación de negocios digitales.
Capacidades
Por qué las organizaciones eligen Thoughtworks
Servimos a todo el ecosistema de pagos
Desde bancos retail y corporativos hasta fintechs, comercios, procesadores de pago, esquemas y proveedores de infraestructura, aportamos experiencia relevante y específica del dominio a cada tipo de organización de pagos, en cada etapa de madurez.
Conectamos la estrategia con la realidad de ingeniería y ejecutamos con intención estratégica
No nos detenemos en las recomendaciones. Alineamos a los stakeholders en días, validamos prototipos en semanas y desplegamos MVPs listos para producción en meses, convirtiendo la ambición en software funcional, rápido.
Modernizamos sin interrupciones
Ya sea descomponiendo un hub de pagos legacy o migrando a ISO 20022, ayudamos a las organizaciones a modernizarse de forma progresiva, mejorando la velocidad, la resiliencia y la riqueza de datos sin poner en riesgo las operaciones en curso.
Construimos para escala, confiabilidad y cumplimiento
Desde 99,9% de uptime para startups fintech hasta la reconstrucción de plataformas de pagos digitales para 1.300 millones de personas, diseñamos sistemas seguros, siempre activos y preparados para cumplir los estándares regulatorios más exigentes.
Integramos IA donde genera valor real
Desde la detección de fraude agéntica y la toma de decisiones en tiempo real hasta la conciliación inteligente y la orquestación de pagos, aplicamos IA de forma segura y a escala, con los marcos de gobernanza que eso requiere.
Casos de éxito de clientes
Últimos insights
Preguntas Frecuentes
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Ayudamos a construir plataformas de pago resilientes, listas para ISO 20022, habilitadas para la nube y orientadas a eventos, que soporten procesamiento en tiempo real, datos más ricos, menor costo y cambios más ágiles. Esto incluye diseño de hubs de pagos, descomposición de sistemas legacy, migración progresiva y excelencia en ingeniería, para que modernices sin interrumpir lo que ya funciona.
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Sí. Habilitamos enrutamiento inteligente, conectividad multi-PSP, integración de esquemas y experiencias de pago fluidas en canales digitales, de comercio, corporativos y embebidos. Desde pagos cuenta a cuenta y wallets hasta diseño de ecosistemas API-first y conectividad con socios, te ayudamos a orquestar en todo el panorama de pagos.
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Ayudamos a transformar la atención, la gestión de excepciones, la conciliación, las operaciones de liquidez y la respuesta a incidentes para un mundo de pagos 24/7. Usando IA, automatizamos flujos de trabajo de excepciones y reparación, modernizamos la conciliación, mejoramos la observabilidad y reducimos los costos operativos, para que tus operaciones estén a la altura de las exigencias de los pagos en tiempo real.
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Integramos IA avanzada, inteligencia de grafos y toma de decisiones en tiempo real para detectar fraude, redes de mulas, identidades sintéticas y patrones de transacciones sospechosas antes de que se materialicen las pérdidas. Nuestro enfoque incluye redes neuronales de grafos, analítica de comportamiento, IA explicable para operaciones antifraude y compliance as code — dando a tus equipos tanto las herramientas como la transparencia para actuar con confianza.
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Como demostramos en nuestro trabajo con Bosch, nos especializamos en construir plataformas de datos evolutivas. Esto significa partir de una arquitectura lean que genere valor inmediato, en eficiencia energética o eficiencia operativa, y escalarla de forma incremental para evitar el fracaso del enfoque "big bang" de las migraciones de datos tradicionales.
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Te ayudamos a convertir los datos de pagos en un activo de inteligencia empresarial, soportando detección de fraude, optimización del enrutamiento, conciliación, insights de clientes, pronóstico de liquidez y resiliencia operativa. Esto incluye la construcción de plataformas de datos de pagos, modelos fundacionales de transacciones, grafos de conocimiento, analítica en tiempo real y flujos de trabajo agénticos, junto con marcos de IA responsable y gobernanza.
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Ofrecemos una evaluación de Agentic Payment Readiness para identificar dónde la arquitectura legacy, la complejidad de procesos y las limitaciones del modelo operativo están frenando tu transformación. A partir de ahí, podemos definir el alcance de iniciativas concretas: una revisión de preparación para pagos en tiempo real, un blueprint de inteligencia antifraude, un programa de operaciones habilitado por IA, o un Agentic Commerce Lab para explorar lo que viene.
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Es una exploración estructurada de cómo los agentes de IA, los wallets, la orquestación de pagos y la identidad de confianza podrían transformar las experiencias de comercio para tu negocio, ayudándote a pasar de la curiosidad a la convicción sobre las oportunidades del comercio agéntico.
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Conectamos el trabajo de pagos directamente con AI/works™, nuestra plataforma de desarrollo agéntico para construir y operar sistemas de grado industrial en la era de la IA. Esto incorpora capacidades como ingeniería inversa, desarrollo de especificaciones, spec-to-code, experiencia del desarrollador y operaciones de plano de control y runtime, para que tu transformación de pagos esté construida sobre una base lista para la empresa impulsada por IA.