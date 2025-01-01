Deseja empoderar desenvolvedoras e otimizar seus fluxos de trabalho?

Com a plataforma Backstage, do Spotify, e a expertise da Thoughtworks, você pode fazer as duas coisas..

O Backstage otimiza jornadas críticas de desenvolvimento – acelerando o fluxo de entrega e o time to market. Com 30 anos de experiência aprimorando a jornada de desenvolvedoras e engenharia de plataformas, a Thoughtworks garante uma implementação do Backstage sob medida, que libera todo o potencial transformador da plataforma.

Juntas, oferecemos um conjunto completo de soluções — desde o desenvolvimento completo do portal para desenvolvedoras até aceleradores ágeis da Thoughtworks. Tudo o que você precisa para criar um ambiente Backstage que fortalece suas equipes de engenharia e impulsiona resultados.