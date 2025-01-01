Aumente o volume da nossa parceria com o Spotify
Deseja empoderar desenvolvedoras e otimizar seus fluxos de trabalho?
Com a plataforma Backstage, do Spotify, e a expertise da Thoughtworks, você pode fazer as duas coisas..
O Backstage otimiza jornadas críticas de desenvolvimento – acelerando o fluxo de entrega e o time to market. Com 30 anos de experiência aprimorando a jornada de desenvolvedoras e engenharia de plataformas, a Thoughtworks garante uma implementação do Backstage sob medida, que libera todo o potencial transformador da plataforma.
Juntas, oferecemos um conjunto completo de soluções — desde o desenvolvimento completo do portal para desenvolvedoras até aceleradores ágeis da Thoughtworks. Tudo o que você precisa para criar um ambiente Backstage que fortalece suas equipes de engenharia e impulsiona resultados.
Backstage: O segredo do Spotify para a eficiência das desenvolvedoras
Profissionais de software e suas habilidades estão em alta demanda, por isso as empresas estão constantemente buscando formas de desenvolver suas capacidades. Neste podcast, conversamos com Austin Lamon sobre como o Spotify criou a plataforma Backstage para empoderar essas pessoas. Ouça para saber mais sobre como criar um ambiente em que as equipes de desenvolvimento possam prosperar.
Descubra os benefícios
Implemente soluções continuamente
Com três décadas de experiência comprovada, a Thoughtworks é a parceria ideal para identificar, implementar e iterar as soluções certas para as necessidades exclusivas do seu negócio.
Atinja suas metas de produtividade
Fornecemos onboarding e suporte para configurar fluxos de trabalho, migrar entidades e capacitar as equipes de engenharia para maximizar o valor do Backstage desde o primeiro dia.
Aumente a adoção por desenvolvedoras
A união da Thoughtworks com o Spotify Backstage traz experiência em DevOps, gerenciamento de projetos e um design centrado na usuária para oferecer uma plataforma verdadeiramente envolvente para as equipes.
Nossos serviços
Evolua suas plataformas em nuvem e simplifique os fluxos de trabalho das desenvolvedoras para aproveitar ao máximo os portais de autoatendimento, como o Backstage do Spotify.
Aproveite nossa expertise em metodologias lean e ágeis para ajudar suas equipes de engenharia a criar, lançar e adaptar softwares usando o Spotify Backstage.
Combine o Spotify Backstage e nossa abordagem exclusiva de DevOps para eliminar divisões de departamento, simplificar processos e criar impacto nos negócios com mais rapidez.
Histórias de sucesso de clientes
