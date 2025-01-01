Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Fechar
Parcerias Back

Aumente o volume da nossa parceria com o Spotify

Deseja empoderar desenvolvedoras e otimizar seus fluxos de trabalho?

Com a plataforma Backstage, do Spotify, e a expertise da Thoughtworks, você pode fazer as duas coisas..

 

O Backstage otimiza jornadas críticas de desenvolvimento – acelerando o fluxo de entrega e o time to market. Com 30 anos de experiência aprimorando a jornada de desenvolvedoras e engenharia de plataformas, a Thoughtworks garante uma implementação do Backstage sob medida, que libera todo o potencial transformador da plataforma.

 

Juntas, oferecemos um conjunto completo de soluções — desde o desenvolvimento completo do portal para desenvolvedoras até aceleradores ágeis da Thoughtworks. Tudo o que você precisa para criar um ambiente Backstage que fortalece suas equipes de engenharia e impulsiona resultados.

 

Aumente o volume da nossa parceria com o Spotify

Deseja empoderar desenvolvedoras e otimizar seus fluxos de trabalho?

Com a plataforma Backstage, do Spotify, e a expertise da Thoughtworks, você pode fazer as duas coisas..

 

O Backstage otimiza jornadas críticas de desenvolvimento – acelerando o fluxo de entrega e o time to market. Com 30 anos de experiência aprimorando a jornada de desenvolvedoras e engenharia de plataformas, a Thoughtworks garante uma implementação do Backstage sob medida, que libera todo o potencial transformador da plataforma.

 

Juntas, oferecemos um conjunto completo de soluções — desde o desenvolvimento completo do portal para desenvolvedoras até aceleradores ágeis da Thoughtworks. Tudo o que você precisa para criar um ambiente Backstage que fortalece suas equipes de engenharia e impulsiona resultados.

 

Backstage: O segredo do Spotify para a eficiência das desenvolvedoras


Profissionais de software e suas habilidades estão em alta demanda, por isso as empresas estão constantemente buscando formas de desenvolver suas capacidades. Neste podcast, conversamos com Austin Lamon sobre como o Spotify criou a plataforma Backstage para empoderar essas pessoas. Ouça para saber mais sobre como criar um ambiente em que as equipes de desenvolvimento possam prosperar.

Ouça o podcast

Descubra os benefícios

Implemente soluções continuamente 

 

Com três décadas de experiência comprovada, a Thoughtworks é a parceria ideal para identificar, implementar e iterar as soluções certas para as necessidades exclusivas do seu negócio.

 

Atinja suas metas de produtividade

 

Fornecemos onboarding e suporte para configurar fluxos de trabalho, migrar entidades e capacitar as equipes de engenharia para maximizar o valor do Backstage desde o primeiro dia.

 

 

Aumente a adoção por desenvolvedoras

 

A união da Thoughtworks com o Spotify Backstage traz experiência em DevOps, gerenciamento de projetos e um design centrado na usuária para oferecer uma plataforma verdadeiramente envolvente para as equipes.

 

 

Histórias de sucesso de clientes

Nota: Este conteúdo pode não estar disponível em seu idioma de preferência.
Ver menos

Insights recomendados

Nota: Este conteúdo pode não estar disponível em seu idioma de preferência.
Ver menos

Acompanhe os tópicos mais importantes para você

Inscreva-se aqui