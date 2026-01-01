Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Avaliação de otimização de portfólio

Desperte o valor extraordinário oculto em seu negócio. 
 

Quer descobrir o potencial do seu ecossistema digital? Nossa oferta exclusiva é a maneira perfeita de começar.


Com nossa avaliação de otimização de portfólio, avaliaremos seus ativos de TI para ajudá-lo a tomar decisões inteligentes sobre como manter e desenvolver sua propriedade tecnológica.

 

Oferecemos um modelo econômico para melhorar a alocação de recursos para que você possa ter certeza de que sua capacidade e orçamento sejam usados da maneira mais eficiente possível.

Economia comum do cliente: 10% de redução no primeiro ano, 40% em dois a três anos e melhor qualidade de engenharia.
Ao final da avaliação, você terá:
 

  • Uma estimativa da economia de custos ano a ano que a Thoughtworks pode oferecer para a sua organização e os prazos em que podemos fazê-lo.

  • Recomendações sobre quais sistemas e processos automatizar e como começar.

  • Uma compreensão do status operacional de seus aplicativos, incluindo o ciclo de vida do sistema, integridade e nível de risco, ausência de responsáveis, capacidade da equipe, processos e SLAs e áreas prioritárias para melhoria.  

  • Uma avaliação das habilidades necessárias para gerenciar operações, permitindo que você redirecione seu talento principal para se concentrar em atividades que agregam valor.

  • Recomendações arquitetônicas alinhadas à sua estratégia de negócios para adaptabilidade futura e adoção de novas tecnologias. 

 

Assim que tivermos todas as informações necessárias, levará até duas semanas para concluir a avaliação.

Solicitar uma avaliação de otimização de portfólio

Essa avaliação destina-se a grandes organizações que operam em um ambiente de TI complexo e deve ser patrocinada por um CIO, CTO ou outro executivo sênior de tecnologia.
 

Se você atender a esses critérios, preencha o formulário abaixo para solicitar uma avaliação.

