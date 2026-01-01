Avaliação de otimização de portfólio
Desperte o valor extraordinário oculto em seu negócio.
Quer descobrir o potencial do seu ecossistema digital? Nossa oferta exclusiva é a maneira perfeita de começar.
Com nossa avaliação de otimização de portfólio, avaliaremos seus ativos de TI para ajudá-lo a tomar decisões inteligentes sobre como manter e desenvolver sua propriedade tecnológica.
Oferecemos um modelo econômico para melhorar a alocação de recursos para que você possa ter certeza de que sua capacidade e orçamento sejam usados da maneira mais eficiente possível.
Desperte o valor extraordinário oculto em seu negócio.
Quer descobrir o potencial do seu ecossistema digital? Nossa oferta exclusiva é a maneira perfeita de começar.
Com nossa avaliação de otimização de portfólio, avaliaremos seus ativos de TI para ajudá-lo a tomar decisões inteligentes sobre como manter e desenvolver sua propriedade tecnológica.
Oferecemos um modelo econômico para melhorar a alocação de recursos para que você possa ter certeza de que sua capacidade e orçamento sejam usados da maneira mais eficiente possível.
Ao final da avaliação, você terá:
Uma estimativa da economia de custos ano a ano que a Thoughtworks pode oferecer para a sua organização e os prazos em que podemos fazê-lo.
Recomendações sobre quais sistemas e processos automatizar e como começar.
Uma compreensão do status operacional de seus aplicativos, incluindo o ciclo de vida do sistema, integridade e nível de risco, ausência de responsáveis, capacidade da equipe, processos e SLAs e áreas prioritárias para melhoria.
Uma avaliação das habilidades necessárias para gerenciar operações, permitindo que você redirecione seu talento principal para se concentrar em atividades que agregam valor.
Recomendações arquitetônicas alinhadas à sua estratégia de negócios para adaptabilidade futura e adoção de novas tecnologias.
Assim que tivermos todas as informações necessárias, levará até duas semanas para concluir a avaliação.
Solicitar uma avaliação de otimização de portfólio
Essa avaliação destina-se a grandes organizações que operam em um ambiente de TI complexo e deve ser patrocinada por um CIO, CTO ou outro executivo sênior de tecnologia.
Se você atender a esses critérios, preencha o formulário abaixo para solicitar uma avaliação.