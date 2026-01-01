Evaluación de la optimización del portafolio
Despierta el valor extraordinario oculto en tu negocio.
¿Quieres descubrir el potencial de tu ecosistema digital? Nuestra oferta exclusiva es la forma perfecta de empezar.
Con nuestra evaluación de optimización de cartera, evaluaremos tus activos de TI para ayudarte a tomar decisiones inteligentes sobre el mantenimiento y la evolución de tu patrimonio tecnológico.
Ofrecemos un modelo rentable para mejorar la asignación de recursos para que puedas estar seguro de que tu capacidad y presupuesto se utilizan de la manera más eficiente posible.
Al final de la evaluación, tendrás:
Una estimación del ahorro de costes interanual que Thoughtworks puede ofrecer a tu organización y los plazos en los que podemos hacerlo.
Recomendaciones sobre qué sistemas y procesos automatizar y cómo empezar.
Comprensión del estado operativo de tus aplicaciones, incluido el ciclo de vida del sistema, el nivel de salud y riesgo, las brechas de propiedad, la capacidad del equipo, los procesos y los SLAs, y las áreas prioritarias de mejora.
Una evaluación de las habilidades necesarias para gestionar las operaciones, lo que te permite redirigir a tu talento clave para centrarse en actividades de valor añadido.
Recomendaciones arquitectónicas alineadas con tu estrategia empresarial para la futura adaptabilidad y la adopción de nuevas tecnologías.
Una vez que tengamos toda la información necesaria, tardaremos hasta dos semanas en completar la evaluación..
Solicita una evaluación de optimización del portafolio
Esta evaluación es para grandes organizaciones que operan en un entorno de TI complejo y debe ser patrocinada por un CIO, CTO u otro alto ejecutivo de tecnología.
Si cumples estos criterios, rellena el siguiente formulario para solicitar una evaluación.