Desde que a Thoughtworks introduziu o conceito de Data Mesh pela primeira vez em 2019, a arquitetura e o modelo operacional mudaram fundamentalmente a forma como as empresas capturam, entregam e consomem dados.

 

Hoje, combinamos os conceitos de engenharia de software moderna, propriedade de domínio e mentalidade de produto para ajudar as organizações a acelerar a entrega de informações, gerar o máximo valor de seus dados e evoluir continuamente, independentemente de adotarem todos os quatro princípios fundamentais do Data Mesh ou apenas um.

10 recomendações para uma implementação bem-sucedida do Data Mesh

Desde que foi pioneira no framework, a Thoughtworks tem fornecido a maioria das implementações de Data Mesh na indústria. Descubra o que aprendemos, como superar desafios comuns e nossas recomendações para garantir o sucesso do Data Mesh.

Descubra os benefícios

Tome decisões mais informadas rapidamente

 

Capacite as equipes de domínio a operacionalizar e agir com base em dados mais rapidamente, acelerando a tomada de decisões orientada por dados para uma vantagem competitiva relevante.

Crie uma cultura de inovação orientada por dados

 

Coloque as consumidoras de dados no controle, liberando-as para experimentar e explorar ideias orientadas por dados que levam a uma inovação duradoura e significativa.

Apoie iniciativas de inteligência artificial e machine learning

 

Permita que as equipes criem produtos de dados especificamente para IA e ML, tornando recursos avançados acessíveis a mais domínios do que nunca.

