Desde que a Thoughtworks introduziu o conceito de Data Mesh pela primeira vez em 2019, a arquitetura e o modelo operacional mudaram fundamentalmente a forma como as empresas capturam, entregam e consomem dados.

Hoje, combinamos os conceitos de engenharia de software moderna, propriedade de domínio e mentalidade de produto para ajudar as organizações a acelerar a entrega de informações, gerar o máximo valor de seus dados e evoluir continuamente, independentemente de adotarem todos os quatro princípios fundamentais do Data Mesh ou apenas um.