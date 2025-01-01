Data mesh
Desde que Thoughtworks introdujo por primera vez Data Mesh en 2019, la arquitectura y el modelo operativo han cambiado fundamentalmente la forma en que las empresas capturan, entregan y consumen datos..
Hoy en día, combinamos los conceptos de ingeniería de software moderna, propiedad de dominio y pensamiento de productos para ayudar a las organizaciones a acelerar la entrega de información, impulsar el máximo valor de sus datos y evolucionar continuamente, ya sea adoptando los cuatro principios fundamentales de la Data Mesh, o solo uno.
10 recomendaciones para una implementación exitosa de Data Mesh empresarial
Desde que fue pionero en el marco, Thoughtworks ha proporcionado la mayor cantidad de implementaciones de Data Mesh en la industria. Descubre lo que hemos aprendido, cómo superar los desafíos comunes y nuestras recomendaciones para garantizar el éxito de Data Mesh.
Cuatro principios de Data Mesh
Acerca tus datos a los equipos que más los necesitan y conócelos mejor.
Aplicar principios de diseño y desarrollo de productos para crear soluciones de datos utilizables de alta calidad.
Elimina la fricción y la complejidad tecnológica de la interacción entre los productores de datos y los consumidores.
Automatiza las políticas de gobernanza de datos, sin necesidad de una autoridad centralizada.
Descubre los beneficios
Toma decisiones mejor informadas, más rápido
Capacita a los equipos de dominio para que operen y actúen sobre los datos más rápido, acelerando la toma de decisiones basada en datos para obtener una ventaja competitiva significativa.
Crea una cultura de innovación basada en datos
Pon a los consumidores de datos en control, liberándolos para experimentar y explorar ideas basadas en datos que conducen a una innovación duradera y significativa.
Apoyar las iniciativas de IA y ML
Permite a los equipos crear productos de datos específicamente para IA y ML, lo que hace que las capacidades potentes sean accesibles a más dominios que nunca.