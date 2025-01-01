Desde que Thoughtworks introdujo por primera vez Data Mesh en 2019, la arquitectura y el modelo operativo han cambiado fundamentalmente la forma en que las empresas capturan, entregan y consumen datos..

Hoy en día, combinamos los conceptos de ingeniería de software moderna, propiedad de dominio y pensamiento de productos para ayudar a las organizaciones a acelerar la entrega de información, impulsar el máximo valor de sus datos y evolucionar continuamente, ya sea adoptando los cuatro principios fundamentales de la Data Mesh, o solo uno.