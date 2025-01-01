Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Modernização de plataformas de dados

Uma base de dados robusta faz muito mais do que apenas te ajudar a gerenciar e operacionalizar seus dados em escala. A plataforma certa pode ajudá-la a acelerar o tempo de lançamento no mercado, aumentar a acessibilidade e a qualidade dos dados e reduzir custos.

 

A Thoughtworks ajuda as organizações a navegarem pelas mudanças de pessoas, processos e tecnologia necessárias para modernizar a base de dados e implementar plataformas de dados evolutivas que quebram silos, simplificam a conformidade e facilitam a transformação de dados em valor comercial mensurável.

Uma mulher e um homem sentados conversando e cercados por ilustrações de linhas na cor branca.
Construindo uma plataforma de dados enxuta e evolutiva para a Bosch

 

Descubra como ajudamos a Bosch a criar uma plataforma de dados automatizada, escalável e flexível, otimizando seus sistemas e processos a caminho da industrialização e além.

Descubra os benefícios

Crie impacto nos negócios até 60% mais rápido

 

Construa recursos de dados e análises de classe mundial e acelere a prova de valor fornecendo um MVP a partir dos dados em 90 dias.

Aumente sua capacidade de escalar em 4x

 

Use uma plataforma de dados de autoatendimento para remover as barreiras à inovação baseada em dados, automatizar a criação de dados e produtos de IA e apoiar a governança computacional.

Reduza os custos em 20–30%

 

Consolide silos de dados e recursos técnicos, racionalize os custos de licença de software, melhore o desempenho e as operações, otimize os custos de nuvem e remova a tecnologia legada.

Crie dados e produtos de IA em dias

 

Automatize o ciclo de vida do produto de dados e aumente a interoperabilidade para reduzir o tempo necessário para dar vida a um novo produto.

 

Nossa abordagem

Histórias de sucesso das nossas clientes

Nossas parcerias

Ao trabalhar com a Thoughtworks, você se beneficia de uma ampla gama de parcerias com as principais empresas provedoras de tecnologia de nuvem e plataforma de dados do mundo. Ajudaremos você a selecionar as provedoras certas para suas necessidades e aproveitar ao máximo suas ofertas transformacionais para criar uma solução verdadeiramente personalizada e estreitamente alinhada com suas necessidades de negócios.

