Modernização de plataformas de dados
Uma base de dados robusta faz muito mais do que apenas te ajudar a gerenciar e operacionalizar seus dados em escala. A plataforma certa pode ajudá-la a acelerar o tempo de lançamento no mercado, aumentar a acessibilidade e a qualidade dos dados e reduzir custos.
A Thoughtworks ajuda as organizações a navegarem pelas mudanças de pessoas, processos e tecnologia necessárias para modernizar a base de dados e implementar plataformas de dados evolutivas que quebram silos, simplificam a conformidade e facilitam a transformação de dados em valor comercial mensurável.
Construindo uma plataforma de dados enxuta e evolutiva para a Bosch
Descubra como ajudamos a Bosch a criar uma plataforma de dados automatizada, escalável e flexível, otimizando seus sistemas e processos a caminho da industrialização e além.
Descubra os benefícios
Crie impacto nos negócios até 60% mais rápido
Construa recursos de dados e análises de classe mundial e acelere a prova de valor fornecendo um MVP a partir dos dados em 90 dias.
Aumente sua capacidade de escalar em 4x
Use uma plataforma de dados de autoatendimento para remover as barreiras à inovação baseada em dados, automatizar a criação de dados e produtos de IA e apoiar a governança computacional.
Reduza os custos em 20–30%
Consolide silos de dados e recursos técnicos, racionalize os custos de licença de software, melhore o desempenho e as operações, otimize os custos de nuvem e remova a tecnologia legada.
Crie dados e produtos de IA em dias
Automatize o ciclo de vida do produto de dados e aumente a interoperabilidade para reduzir o tempo necessário para dar vida a um novo produto.
Nossa abordagem
Identificamos e priorizamos casos de uso de dados de alto valor e mapeamos seus recursos de negócios e tecnologia existentes para determinar o primeiro conceito a levar ao MVP.
Ajudamos você a construir seu MVP de forma iterativa, demonstrando continuamente prova incremental de valor e sempre vinculando-o ao caso de uso identificado.
Passe da prova de valor para formas de trabalhar, envolvendo-se com várias áreas de negócios para entregar mais casos de uso e implementá-los em toda a sua empresa.
Ao trabalhar com a Thoughtworks, você se beneficia de uma ampla gama de parcerias com as principais empresas provedoras de tecnologia de nuvem e plataforma de dados do mundo. Ajudaremos você a selecionar as provedoras certas para suas necessidades e aproveitar ao máximo suas ofertas transformacionais para criar uma solução verdadeiramente personalizada e estreitamente alinhada com suas necessidades de negócios.