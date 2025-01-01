Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Cerrar
Ask Tai
Ask Tai
Datos y análisis Back

Data mesh

Desde que Thoughtworks introdujo por primera vez Data Mesh en 2019, la arquitectura y el modelo operativo han cambiado fundamentalmente la forma en que las empresas capturan, entregan y consumen datos..

 

Hoy en día, combinamos los conceptos de ingeniería de software moderna, propiedad de dominio y pensamiento de productos para ayudar a las organizaciones a acelerar la entrega de información, impulsar el máximo valor de sus datos y evolucionar continuamente, ya sea adoptando los cuatro principios fundamentales de la Data Mesh, o solo uno.

Data mesh

Desde que Thoughtworks introdujo por primera vez Data Mesh en 2019, la arquitectura y el modelo operativo han cambiado fundamentalmente la forma en que las empresas capturan, entregan y consumen datos..

 

Hoy en día, combinamos los conceptos de ingeniería de software moderna, propiedad de dominio y pensamiento de productos para ayudar a las organizaciones a acelerar la entrega de información, impulsar el máximo valor de sus datos y evolucionar continuamente, ya sea adoptando los cuatro principios fundamentales de la Data Mesh, o solo uno.

Dos personas hablando sobre una tablet con un colorido punto y una superposición de líneas
Dos personas hablando sobre una tablet con un colorido punto y una superposición de líneas

10 recomendaciones para una implementación exitosa de Data Mesh empresarial

Desde que fue pionero en el marco, Thoughtworks ha proporcionado la mayor cantidad de implementaciones de Data Mesh en la industria. Descubre lo que hemos aprendido, cómo superar los desafíos comunes y nuestras recomendaciones para garantizar el éxito de Data Mesh.

Descubre más
Diversas personas en diferentes entornos de trabajo de lluvia de ideas
Diversas personas en diferentes entornos de trabajo de lluvia de ideas

Descubre los beneficios

Toma decisiones mejor informadas, más rápido

 

Capacita a los equipos de dominio para que operen y actúen sobre los datos más rápido, acelerando la toma de decisiones basada en datos para obtener una ventaja competitiva significativa. 

Crea una cultura de innovación basada en datos

 

Pon a los consumidores de datos en control, liberándolos para experimentar y explorar ideas basadas en datos que conducen a una innovación duradera y significativa.

Apoyar las iniciativas de IA y ML

 

Permite a los equipos crear productos de datos específicamente para IA y ML, lo que hace que las capacidades potentes sean accesibles a más dominios que nunca.

Historias de éxito de clientes

Nuestras asociaciones

Integramos sin esfuerzo una amplia gama de socios y plataformas del ecosistema, mejorando la adaptabilidad y acelerando los resultados.
Descubre más

Contenido recomendado

Nota: Este contenido puede no estar disponible en su idioma de preferencia.

Impulsar el impacto a través de los principios de Data Mesh

Conécta con nosotros