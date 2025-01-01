Com a inteligência artificial de repente em todos os lugares, como fazer os investimentos certos, medir o valor e capacitar suas equipes, ao mesmo tempo em que protege o capital intelectual da sua empresa, evitando o risco de adoção ou consequências indesejadas e se preparando para a regulamentação que virá?

Na Thoughtworks, somos especializados em capacitar organizações a alavancar IA e o aprendizado de máquina para resolver seus desafios mais difíceis. Nossa abordagem única integra estratégia, design e engenharia de software para criar soluções inteligentes e centradas nas pessoas que aumentam as capacidades da sua equipe e criam resultados extraordinários em vastas oportunidades.

Se você está procurando identificar os casos de uso de IA generativa certos e estratégias de governança para atingir seus objetivos de negócios, buscando acelerar modelos de aprendizado de máquina para produção ou construir processos aumentados por IA mais inteligentes para apoiar suas equipes na tomada de melhores decisões, podemos ajudar.