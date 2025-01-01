Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
IA & Analytics

Explore o poder da IA centrada nas pessoas e ética para maximizar o impacto nos negócios
Inteligência Artificial Back

Com a inteligência artificial de repente em todos os lugares, como fazer os investimentos certos, medir o valor e capacitar suas equipes, ao mesmo tempo em que protege o capital intelectual da sua empresa, evitando o risco de adoção ou consequências indesejadas e se preparando para a regulamentação que virá?

 

Na Thoughtworks, somos especializados em capacitar organizações a alavancar IA e o aprendizado de máquina para resolver seus desafios mais difíceis. Nossa abordagem única integra estratégia, design e engenharia de software para criar soluções inteligentes e centradas nas pessoas que aumentam as capacidades da sua equipe e criam resultados extraordinários em vastas oportunidades.

 

Se você está procurando identificar os casos de uso de IA generativa certos e estratégias de governança para atingir seus objetivos de negócios, buscando acelerar modelos de aprendizado de máquina para produção ou construir processos aumentados por IA mais inteligentes para apoiar suas equipes na tomada de melhores decisões, podemos ajudar.

Nossos serviços incluem:

Estratégia e governança de IA

Impulsione a eficiência operacional, excelentes experiências para clientes e a inovação sustentável por meio de estratégias de negócios e IA centrada nas pessoas e no aprendizado de máquina. Construa ou revisite sua estratégia de adoção de IA para aproveitar os avanços recentes em processamento de linguagem natural (NLP), escolher as oportunidades certas para uso de IA, abordar lacunas de talentos, criar governança de IA significativa e garantir dados de treinamento de qualidade.

Produtos e processos orientados por IA

Integre a IA generativa, o aprendizado de reforço e as técnicas clássicas de IA em tudo o que você cria e faz em toda a empresa, desde experiências personalizadas para clientea e preços dinâmicos até o design de produto aumentado e rico, planejamento estratégico e a simulação de cenários. Identifique e implemente oportunidades de IA usando abordagens baseadas em IA centradas no ser humano que superam as abordagens centradas na máquina com menos recursos de computação e dados.

Saiba mais

Operações de aprendizado de máquina (CD4ML)

Implante modelos de aprendizado de máquina em produção de maneiras ágeis por meio da excelência em MLOps. Construa e treine modelos de IA generativa de forma rápida e eficiente. Adapte os princípios, práticas e ferramentas de Entrega Contínua para implementar processos MLOps e LLMOps de ponta a ponta, permitindo maior automação, qualidade embutida, implantações menores e mais frequentes, e processos repetitivos e auditáveis.

Saiba mais

Analytics avançado

Aproveite técnicas e ferramentas sofisticadas para analisar e interpretar conjuntos de dados complexos para descobrir insights, padrões e tendências significativas. Vá além da análise de dados básica e inclua análise estatística, mineração de dados, modelagem preditiva, aprendizado de máquina e outras técnicas avançadas para extrair informações valiosas de dados.

Casos de clientes

Generative AI
Insights from the forefront of generative AI thought leadership

GenAI has caught the attention of the world in just a matter of months. For business leaders and technologists it represents a huge opportunity, yet it's crucial that they can see beneath the hype to leverage generative AI tools such as ChatGPT safely and effectively

Read more

Conteúdo recomendado

