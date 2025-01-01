IA & Analítica

Con la Inteligencia Artificial de repente en todas partes, ¿cómo realizas inversiones acertadas, mides el valor y empoderas a tus equipos, al mismo tiempo que proteges el capital intelectual de tu empresa, evitas el riesgo de adopción o consecuencias no deseadas, y te preparas para las regulaciones que vendrán?

En Thoughtworks, nos especializamos en capacitar a las organizaciones para aprovechar la IA y el aprendizaje automático para resolver sus desafíos más difíciles. Nuestro enfoque único integra estrategia, diseño e ingeniería de software para crear soluciones inteligentes centradas en las personas que aumentan las capacidades de tu equipo y generan resultados extraordinarios en oportunidades vastas.

Ya sea que estés buscando identificar los casos de uso adecuados para la IA generativa y estrategias de gobernanza para alcanzar tus objetivos comerciales, busques acelerar modelos de aprendizaje automático para su producción, o construir procesos más inteligentes con la ayuda de la IA para respaldar a tus equipos en la toma de decisiones, podemos ayudar.