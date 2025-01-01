IA & Analítica

Con la Inteligencia Artificial de repente en todas partes, ¿cómo realizas inversiones acertadas, mides el valor y empoderas a tus equipos, al mismo tiempo que proteges el capital intelectual de tu empresa, evitas el riesgo de adopción o consecuencias no deseadas, y te preparas para las regulaciones que vendrán?
En Thoughtworks, nos especializamos en capacitar a las organizaciones para aprovechar la IA y el aprendizaje automático para resolver sus desafíos más difíciles. Nuestro enfoque único integra estrategia, diseño e ingeniería de software para crear soluciones inteligentes centradas en las personas que aumentan las capacidades de tu equipo y generan resultados extraordinarios en oportunidades vastas.
Ya sea que estés buscando identificar los casos de uso adecuados para la IA generativa y estrategias de gobernanza para alcanzar tus objetivos comerciales, busques acelerar modelos de aprendizaje automático para su producción, o construir procesos más inteligentes con la ayuda de la IA para respaldar a tus equipos en la toma de decisiones, podemos ayudar.
Nuestros servicios incluyen
Estrategia y gobernanza de IA
Impulsa la eficiencia operativa, experiencias de cliente excepcionales e innovación sostenible mediante estrategias de IA y aprendizaje automático centradas en el negocio y las personas. Construye o revisa tu estrategia de adopción de IA para aprovechar los avances recientes en procesamiento de lenguaje natural (PLN), elige las oportunidades adecuadas para el uso de la IA, aborda las brechas de talento, crea una gobernanza de IA significativa y garantiza datos de entrenamiento de calidad.
Productos y procesos impulsados por la IA
Integra la IA generativa, el aprendizaje por refuerzo y técnicas clásicas de IA en todo lo que creas y haces en la empresa, desde experiencias personalizadas para el cliente y precios dinámicos hasta el diseño de productos aumentado y una planificación estratégica rica y simulación de escenarios. Identifica e implementa oportunidades de IA utilizando enfoques basados en la IA centrada en las personas que superan a los enfoques centrados en la máquina con menos recursos informáticos y datos.
Operaciones de Machine learning (CD4ML)
Implementa modelos de aprendizaje automático en producción de manera más rápida mediante la excelencia en MLOps. Construye y entrena modelos de IA generativa de manera rápida y eficiente. Adapta los principios, prácticas y herramientas de la Entrega Continua para implementar procesos de extremo a extremo en MLOps y LLMOps, permitiendo una mayor automatización, calidad incorporada, implementaciones más pequeñas y frecuentes, y procesos repetibles y auditables.
Analítica avanzada
Utiliza técnicas y herramientas sofisticadas para analizar e interpretar conjuntos de datos complejos y descubrir ideas, patrones y tendencias significativas. Ve más allá del análisis de datos básico e incluye el análisis estadístico, la minería de datos, la modelización predictiva, el aprendizaje automático y otras técnicas avanzadas para extraer información valiosa de los datos.
Casos éxito recientes
La IA generativa ha captado la atención del mundo en cuestión de meses. Para líderes empresariales y tecnólogos, representa una gran oportunidad, pero es crucial que puedan ver más allá del bombo para aprovechar herramientas de IA generativa como ChatGPT de manera segura y efectiva.
