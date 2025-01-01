“Especialmente com tecnologias como IA, é muito fácil fazer as coisas erradas, por isso, garantir essa experiência por meio de uma empresa parceira é muito importante”, acrescenta. “A outra coisa que as parcerias trazem e que as empresas podem beneficiar é a perspectiva intersetorial.”

“O ecossistema está explodindo no momento, e é difícil distinguir ferramentas úteis que poderiam ter um impacto daqueles que são mais da moda”, concorda Nolan. “Ter parcerias confiáveis que possam ajudar você a navegar por esse espaço em rápida movimentação é fundamental. Não há nada melhor do que aprender o que os outros no mercado estão fazendo de forma transparente.”

Mesmo assim, “a estratégia de negócios agora está tão integralmente relacionada à estratégia de tecnologia que todas as organizações precisam ter uma tecnologia interna líder, forte, e robusta”, diz Murphy. “As organizações bem-sucedidas têm uma função central que entende profundamente o negócio e a tecnologia existentes e está envolvida de forma crítica na definição da estratégia, mas também com um ou mais parceiros de primeira linha que podem trazer inputs para essa estratégia, além de colaborar com ideias de uma perspectiva externa que a organização precisa para prosperar.”

“É muito importante ser específico sobre quais recursos são realmente importantes ter internamente e quais você trabalhará com um parceiro para evoluir com o tempo”, observa Mason. “Você também precisa saber o suficiente sobre uma determinada tecnologia para poder gerenciar uma empresa parceira que esteja fornecendo conhecimento especializado nela - caso contrário, você estará completamente dependente dela.”

As melhores empresas parceiras de tecnologia não atuam apenas como consultoria; elas trabalham diretamente com as clientes para identificar e perceber oportunidades de valor adicional.

“A execução de aplicativos, por exemplo, costuma ser um processo em que você pega um software novinho em folha, que passou anos desenvolvendo, e depois tenta encontrar o conjunto de pessoas mais em conta possível para passar para suporte”, diz Mason. “É aí que as aplicações morrem. Você tem todo esse valor bloqueado, e o software não pode continuar a evoluir. A abordagem da Thoughtworks é revitalizar os sistemas em execução na produção para desbloquear valor e adicionar novos recursos. As organizações precisam tornar a modernização contínua, otimizando os resultados ao longo do tempo.”

“Se as organizações conseguirem obter o equilíbrio certo entre o interno e o externo, entre a tecnologia e a estratégia, elas terão um ciclo de autorreforço em que novos produtos são lançados com sucesso usando os recursos mais recentes e geram maior crescimento da receita e melhores margens, permitindo maior reinvestimento”, diz Murphy.

Juntamente com parcerias sólidas, o desenvolvimento de um “sistema de alerta antecipado” interno, prestando muita atenção às novas tendências tecnológicas e desenvolvendo a capacidade da empresa de agir de acordo com elas, pode ajudar a impulsionar o crescimento futuro. Os especialistas da Thoughtworks incentivam as clientes a se envolverem com pesquisas do setor focadas no futuro, como os relatórios Technology Radar e Looking Glass da empresa, a interagirem com tecnologistas e colegas em eventos do setor e a aproveitarem oportunidades de educação e desenvolvimento de suas habilidades.

“O sensoriamento externo está se tornando fundamental - compreender não apenas o que está acontecendo em seu setor, mas também o que está acontecendo no espaço tecnológico, para poder enxergar além do que se vê e prever quais serão as próximas tendências e começar a fazer apostas agora”, diz Murphy. “Muitas dessas apostas estarão erradas, mas uma ou duas podem estar certas e lhe darão essa vantagem competitiva.”