“Especialmente con tecnologías como la IA, es bastante fácil hacer las cosas incorrectas, por lo que asegurar esa experiencia a través de un socio es muy importante”, añade. “La otra cosa que aportan los socios y de la que pueden beneficiarse las empresas es la perspectiva entre sectores”.

“El ecosistema está explotando en este momento y es difícil distinguir herramientas útiles que podrían tener un impacto de las que son más exageradas”, afirma Nolan. “Tener socios de confianza que puedan ayudarle a navegar por ese espacio en rápido movimiento es clave. No hay nada mejor que aprender lo que otras personas del mercado están haciendo de forma transparente”.

Aun así, “la estrategia empresarial está ahora tan integralmente relacionada con la estrategia tecnológica que todas las empresas necesitan tener una organización tecnológica interna sólida, sólida y líder”, dice Murphy. “Las organizaciones que tienen éxito tienen una función central que comprende el negocio y la tecnología existente en profundidad, y están involucradas de forma crítica en el establecimiento de la estrategia, pero también uno o más de los mejores socios de su clase que son capaces de actuar como aportes a esa estrategia, así como aportar el pensamiento externo que esa organización necesita para prosperar”.

“Es muy importante ser específico sobre qué capacidades son realmente importantes tener en la empresa y cuáles trabajarán con un socio para evolucionar con el tiempo”, señala Mason. “También necesitas saber lo suficiente sobre una tecnología en particular para poder gestionar a un socio que está proporcionando experiencia en ella; de lo contrario, estás completamente en deuda con ellos”.

Los mejores socios tecnológicos no solo actúan como asesores, sino que trabajan directamente con los clientes para identificar y aprovechar oportunidades de valor adicional.

“Ejecutar aplicaciones, por ejemplo, a menudo ha sido este proceso en el que se toma una nueva pieza de software brillante que ha pasado años construyendo, y luego se trata de encontrar el conjunto de personas más barato posible al que entregarlo para obtener asistencia”, dice Mason. “Ahí es donde las aplicaciones mueren. Tienes todo este valor bloqueado y el software no puede seguir evolucionando. El enfoque de Thoughtworks es revitalizar los sistemas en ejecución en producción para desbloquear valor y añadir nuevas funciones. Las organizaciones necesitan que la modernización sea continua, a la vez que optimizan los resultados con el tiempo”.

“Si las organizaciones son capaces de obtener el equilibrio entre la tecnología y la estrategia internas y externas, obtienen un ciclo de autorreforzamiento en el que los nuevos productos se lanzan con éxito utilizando las capacidades más recientes y crean un mayor crecimiento de los ingresos y mejores márgenes, lo que permite una mayor reinversión”, dice Murphy.

Junto con sólidas asociaciones, desarrollar un “sistema de alerta temprana” interno prestando mucha atención a las nuevas tendencias tecnológicas y desarrollando la capacidad de la empresa para actuar sobre ellas puede ayudar a impulsar el crecimiento futuro. Los expertos de Thoughtworks animan a los clientes a participar en investigaciones de la industria centradas en el futuro, como los informes de Technology Radar y Looking Glass de la empresa, a establecer contactos con tecnólogos y compañeros en eventos de la industria, y a aprovechar oportunidades para la educación y el desarrollo de habilidades.

“La detección externa se está volviendo crítica: comprender no solo lo que está sucediendo en su sector, sino lo que está sucediendo en el espacio tecnológico, poder ver a la vuelta de la esquina y predecir cuáles podrían ser las próximas tendencias, y comenzar a hacer apuestas ahora”, dice Murphy. “Muchas de esas apuestas serán incorrectas, pero una o dos pueden ser correctas y te darán esa ventaja competitiva”.