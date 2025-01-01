Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Fechar
Ask Tai
Ask Tai
Assinar
Banner da Edição 34 Perspectives
Banner da Edição 34 Perspectives
Edição 34 | Dezembro de 2024

Escala para impacto: Um plano de tecnologia para o crescimento

Leia o relatório completo
Perspectives Back

Introdução: Crescimento em tempos incertos    

 

Uma perspectiva global instável fará com que muitos líderes empresariais comecem o novo ano com um senso de cautela e foco no controle de custos. Mas, ao mesmo tempo, o crescimento continua sendo um imperativo, e as empresas entendem cada vez mais que investir em tecnologia para apoiar essa meta não é mais opcional. 


Nesta edição da Perspectives, os especialistas da Thoughtworks detalham os elementos de uma estratégia de tecnologia que garante que os gastos com novas infraestruturas e inovações atendam às prioridades de crescimento da empresa, com o máximo de eficiência e o mínimo de interrupção.

Principais ameaças ao crescimento, como visto pelos CEOs: 2015-2024

Um gráfico mostrando a classificação de risco em mudança dos CEOs de 2015 a 2024, com segurança cibernética (3), problemas operacionais (2) e cadeia de suprimentos (1) em 2024.
Um gráfico mostrando a classificação de risco em mudança dos CEOs de 2015 a 2024, com segurança cibernética (3), problemas operacionais (2) e cadeia de suprimentos (1) em 2024.
Fonte: KPMG

i. Definição de nível: Integrando estratégia de negócios e tecnologia 

 

O aumento da IA generativa (GenAI) criou um potencial significativo para aumentar a produção e até mesmo a criatividade, aumentando as funções humanas, mas também está inflacionando orçamentos e expectativas, à medida que os conselhos e equipes julgam mal sua prontidão e os casos de uso ideais. 

 

Garantir que novas tecnologias sejam adotadas e apoiar com sucesso o crescimento requer um alinhamento cuidadoso da tecnologia e da estratégia de negócios, onde o investimento está diretamente conectado às prioridades da organização. 

ii. Cultivar dados como um ativo e modernizar a infraestrutura legada  

 

À medida que mais líderes de negócios buscam alavancar dados para crescimento e vantagem competitiva, os pontos fracos na governança e na tecnologia que envolvem os dados se tornarão cada vez mais evidentes. Para desbloquear o valor total dos dados, é necessário um entendimento mais profundo de suas origens e integridade, bem como da função que eles podem desempenhar como um produto disponível para toda a organização aproveitar como um fator de crescimento. 

 

A mudança gradual em direção a uma abordagem descentralizada de dados e infraestrutura apoia essa mudança de mentalidade e pode acelerar o desenvolvimento e a inovação.

Perspectives entregue na sua caixa de entrada

Assinar

iii: Dores de crescimento: O obstáculo do talento 

 

O ritmo alucinante do desenvolvimento tecnológico aumentou a sensação de que a escassez de habilidades aplicáveis é uma das principais barreiras para que as organizações atinjam seus objetivos de crescimento. 

 

No entanto, na realidade, muitas das mais novas ferramentas tecnológicas estão efetivamente reduzindo a barreira de entrada em áreas como a IA, e a maioria das empresas está melhor contratando pessoas com curiosidade e sede de aprender do que um exército de especialistas em tecnologia. Uma cultura aberta e o oferecimento de oportunidades para colocar a tecnologia em prática são outras chaves para cultivar a capacidade organizacional.

Foto de Chris Murphy, Chief Client e Revenue Officer da Thoughtworks
“Você realmente precisa desenvolver sua organização de tecnologia de modo que ela esteja repleta de pessoas curiosas e com uma mentalidade de crescimento, para poder se adaptar e reagir à medida que o cenário muda.”

 

Chris Murphy
Chief Client e Revenue Officer, Thoughtworks 

iv. Controle de custos e débito técnico  

 

Os resultados financeiros contraditórios de muitas organizações com a mudança para a infraestrutura em nuvem destacam a importância de planejar e executar cuidadosamente os investimentos em tecnologia. No entanto, o investimento insuficiente pode representar riscos ainda maiores, aumentando o débito técnico da organização a ponto de não conseguir mais produzir as inovações necessárias para criar impulso, e os relacionamentos com os clientes ficam em risco. 

 

O débito técnico pode ser evitado concentrando iniciativas tecnológicas e investimento em funções específicas que abrangem todo o negócio, abordando restrições legadas e melhorando as capacidades para o futuro.  

Valor iterativo

Um gráfico ilustrando as etapas para construir um carro sem valor incremental, com as rodas primeiro, depois a frente e a traseira do carro, depois as portas, depois o teto, com cruzes ao lado das três primeiras e um carrapato ao lado do carro acabado. O gráfico abaixo mostra primeiro um skate, depois uma scooter, depois um ciclomotor e, finalmente, um carro, ilustrando o valor incremental com um check ao lado de cada um.
Um gráfico ilustrando as etapas para construir um carro sem valor incremental, com as rodas primeiro, depois a frente e a traseira do carro, depois as portas, depois o teto, com cruzes ao lado das três primeiras e um carrapato ao lado do carro acabado. O gráfico abaixo mostra primeiro um skate, depois uma scooter, depois um ciclomotor e, finalmente, um carro, ilustrando o valor incremental com um check ao lado de cada um.

Fonte: Henrik Kniberg na Crisp

Leia o relatório completo

vi. Parcerias e criação de ciclos virtuosos de mudança   

 

Independentemente dos recursos que uma organização consegue desenvolver, é improvável que eles cubram todos os cantos de um cenário tecnológico que só continua a se expandir. Ao estabelecer as parcerias corretas, as organizações podem preencher as lacunas em seu conhecimento sobre o ecossistema tecnológico, beneficiar-se de uma perspectiva externa e até mesmo obter novas oportunidades de receita. 

 

Ao mesmo tempo, com a estratégia de negócios e tecnologia agora inextricavelmente ligada, os líderes devem cultivar uma prática robusta de tecnologia interna que mantenha os ouvidos atentos e ajude a desenvolver a capacidade organizacional de mudar.   

Foto de Mike Mason, Chief AI Officer da Thoughtworks
“Se você tiver uma ideia de para onde as coisas estão indo, terá cada vez menos tempo para capitalizar. Você precisa de estratégia, tecnologia e estrutura organizacional alinhadas para que, quando essa percepção chegar, você esteja pronto para guiar.”

 

Mike Mason
Chief AI Officer, Thoughtworks 

Perspectives  na sua caixa de entrada

 

Insights de tecnologia e negócios para líderes digitais.

 

Assine a Perspectives e receba os melhores podcasts, artigos, vídeos e eventos de nossas especialistas, além da nossa publicação digital.  (* Campos obrigatórios)  (* Campos obrigatórios)

Marketo Form ID is invalid !!!