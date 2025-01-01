i. Definição de nível: Integrando estratégia de negócios e tecnologia

O aumento da IA generativa (GenAI) criou um potencial significativo para aumentar a produção e até mesmo a criatividade, aumentando as funções humanas, mas também está inflacionando orçamentos e expectativas, à medida que os conselhos e equipes julgam mal sua prontidão e os casos de uso ideais.

Garantir que novas tecnologias sejam adotadas e apoiar com sucesso o crescimento requer um alinhamento cuidadoso da tecnologia e da estratégia de negócios, onde o investimento está diretamente conectado às prioridades da organização.