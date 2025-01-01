Perspectives
Introdução: Crescimento em tempos incertos
Uma perspectiva global instável fará com que muitos líderes empresariais comecem o novo ano com um senso de cautela e foco no controle de custos. Mas, ao mesmo tempo, o crescimento continua sendo um imperativo, e as empresas entendem cada vez mais que investir em tecnologia para apoiar essa meta não é mais opcional.
Nesta edição da Perspectives, os especialistas da Thoughtworks detalham os elementos de uma estratégia de tecnologia que garante que os gastos com novas infraestruturas e inovações atendam às prioridades de crescimento da empresa, com o máximo de eficiência e o mínimo de interrupção.
i. Definição de nível: Integrando estratégia de negócios e tecnologia
O aumento da IA generativa (GenAI) criou um potencial significativo para aumentar a produção e até mesmo a criatividade, aumentando as funções humanas, mas também está inflacionando orçamentos e expectativas, à medida que os conselhos e equipes julgam mal sua prontidão e os casos de uso ideais.
Garantir que novas tecnologias sejam adotadas e apoiar com sucesso o crescimento requer um alinhamento cuidadoso da tecnologia e da estratégia de negócios, onde o investimento está diretamente conectado às prioridades da organização.
ii. Cultivar dados como um ativo e modernizar a infraestrutura legada
À medida que mais líderes de negócios buscam alavancar dados para crescimento e vantagem competitiva, os pontos fracos na governança e na tecnologia que envolvem os dados se tornarão cada vez mais evidentes. Para desbloquear o valor total dos dados, é necessário um entendimento mais profundo de suas origens e integridade, bem como da função que eles podem desempenhar como um produto disponível para toda a organização aproveitar como um fator de crescimento.
A mudança gradual em direção a uma abordagem descentralizada de dados e infraestrutura apoia essa mudança de mentalidade e pode acelerar o desenvolvimento e a inovação.
iii: Dores de crescimento: O obstáculo do talento
O ritmo alucinante do desenvolvimento tecnológico aumentou a sensação de que a escassez de habilidades aplicáveis é uma das principais barreiras para que as organizações atinjam seus objetivos de crescimento.
No entanto, na realidade, muitas das mais novas ferramentas tecnológicas estão efetivamente reduzindo a barreira de entrada em áreas como a IA, e a maioria das empresas está melhor contratando pessoas com curiosidade e sede de aprender do que um exército de especialistas em tecnologia. Uma cultura aberta e o oferecimento de oportunidades para colocar a tecnologia em prática são outras chaves para cultivar a capacidade organizacional.
“Você realmente precisa desenvolver sua organização de tecnologia de modo que ela esteja repleta de pessoas curiosas e com uma mentalidade de crescimento, para poder se adaptar e reagir à medida que o cenário muda.”
Chris Murphy
Chief Client e Revenue Officer, Thoughtworks
iv. Controle de custos e débito técnico
Os resultados financeiros contraditórios de muitas organizações com a mudança para a infraestrutura em nuvem destacam a importância de planejar e executar cuidadosamente os investimentos em tecnologia. No entanto, o investimento insuficiente pode representar riscos ainda maiores, aumentando o débito técnico da organização a ponto de não conseguir mais produzir as inovações necessárias para criar impulso, e os relacionamentos com os clientes ficam em risco.
O débito técnico pode ser evitado concentrando iniciativas tecnológicas e investimento em funções específicas que abrangem todo o negócio, abordando restrições legadas e melhorando as capacidades para o futuro.
Valor iterativo
vi. Parcerias e criação de ciclos virtuosos de mudança
Independentemente dos recursos que uma organização consegue desenvolver, é improvável que eles cubram todos os cantos de um cenário tecnológico que só continua a se expandir. Ao estabelecer as parcerias corretas, as organizações podem preencher as lacunas em seu conhecimento sobre o ecossistema tecnológico, beneficiar-se de uma perspectiva externa e até mesmo obter novas oportunidades de receita.
Ao mesmo tempo, com a estratégia de negócios e tecnologia agora inextricavelmente ligada, os líderes devem cultivar uma prática robusta de tecnologia interna que mantenha os ouvidos atentos e ajude a desenvolver a capacidade organizacional de mudar.
“Se você tiver uma ideia de para onde as coisas estão indo, terá cada vez menos tempo para capitalizar. Você precisa de estratégia, tecnologia e estrutura organizacional alinhadas para que, quando essa percepção chegar, você esteja pronto para guiar.”
Mike Mason
Chief AI Officer, Thoughtworks
