Há poucas semanas, participei do evento Future of Software Engineering em Engelberg, na Suíça. Como seria de se esperar de um evento realizado em meados de 2026, muitas conversas giraram em torno das práticas de engenharia de IA e dos agentes de codificação.

Encontrei uma grande variedade de pontos de vista no evento. Alguns disseram preferir manter os agentes sob controle estrito, revisando seu resultado linha por linha para garantir que o código continue sustentável, bem particionado e com tudo mais que associamos ao bom artesanato de software (software craftsmanship).



Outros afirmaram que preferem delegar a maior parte do ciclo de vida de desenvolvimento de software para os agentes. Esse grupo, de modo geral, não estava particularmente preocupado com o código que os agentes realmente produzem; para eles, o tempo é mais bem investido na melhoria das especificações (specs) e das verificações determinísticas que guiam o agente, deixando que ele cuide completamente do código (desde que o build continue verde, é claro).

Os humanos nunca mais precisarão olhar para o código?

O extremo da "autonomia total" nesse espectro é o que mais me faz refletir. Isso me lembrou de uma ideia maior que vejo circular com frequência nas minhas redes sociais e nos meus feeds:

Em breve, nenhum ser humano voltará a olhar ou manter código. Será que o bom design de software ainda vai importar daqui a alguns anos?*

O argumento é mais ou menos o seguinte: à medida que os fluxos de trabalho com agentes evoluem, no fim das contas tudo o que os humanos terão de produzir serão especificações em Markdown, árvores de contexto ou qualquer novo padrão de interação que seja popular daqui a alguns meses. Essa especificação poderá ser jogada por cima do muro para uma equipe de agentes de IA que irá gerar, testar, revisar, implantar e, posteriormente, evoluir o código. Eventualmente, o código pode se tornar pouco mais do que um detalhe de implementação para a maioria das empresas; podemos até ter agentes de plantão (on-call), respondendo a incidentes em produção às 2h da manhã.

Algumas vertentes do desenvolvimento orientado a especificações (spec-driven development) já defendem o uso de specs como a nova lingua franca do desenvolvimento de software, tornando o código um artefato efêmero.

A segunda linha do Manifesto Ágil afirma: "Software em funcionamento mais do que documentação abrangente". Deveríamos refraseá-la para: "Software em funcionamento como documentação abrangente"? Esta é, inegavelmente, uma pergunta desafiadora para pessoas como eu, que se orgulham profissionalmente de criar um código limpo e legível. E sim, admito que há um certo conflito de interesses: este é, afinal, um artigo escrito por um programador explicando por que a programação ainda é necessária.

No entanto, o que se segue é uma coleção das minhas reflexões pessoais sobre o tema, fundamentadas tanto nas conversas que tive no evento quanto na minha própria experiência mantendo sistemas em produção com a ajuda de agentes.

Assim, ao longo do restante deste artigo, vou explicar por que acredito que o bom design ainda importa (mesmo com os agentes fazendo a maioria das alterações), por que os humanos precisam continuar no processo (human in the loop) para produzir softwares bem projetados e por que esses mesmos humanos precisam continuar atuando no nível do código para alcançar isso.

Mas antes de entrar nisso, vale a pena entender o argumento de que estamos apenas lidando com mais uma camada de abstração. Na minha visão, não é o caso, e a crença de que seja é justamente o ponto central dessa questão.