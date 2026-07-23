Hace unas semanas asistí al evento Future of Software Engineering event en Engelberg, Suiza. Como cabría esperar de un evento celebrado a mediados de 2026, muchas de las conversaciones giraron en torno a las prácticas de ingeniería de IA y los agentes de programación.

Durante el evento encontré distintos puntos de vista. Algunas personas comentaron que preferían mantener a los agentes bajo un control estricto, revisando sus resultados línea por línea para asegurarse de que el código fuera mantenible, estuviera bien estructurado y cumpliera con todo lo que asociamos con las buenas prácticas de software craftsmanship.

Otras afirmaron que preferirían delegar la mayor parte del ciclo de vida del desarrollo de software a los agentes. En términos generales, a este grupo no le preocupaba demasiado el código que los agentes realmente producen; consideraban que era mejor dedicar el tiempo a mejorar las especificaciones y las verificaciones deterministas que guían al agente, dejando que este se encargue completamente del código. (Siempre que la compilación siga funcionando, claro).

¿Las personas dejarán de necesitar revisar el código?

El extremo de la “autonomía total” es el que más me hace dudar. Me recordó una idea más amplia que veo circular con frecuencia en mis círculos sociales y en redes:

Pronto, ninguna persona tendrá que volver a revisar o mantener código. ¿Seguirá importando un buen diseño de software dentro de unos años?

El argumento es más o menos así: a medida que evolucionen los flujos de trabajo agénticos, llegará un momento en el que las personas solo tendrán que crear especificaciones en Markdown, árboles de contexto o cualquier nuevo patrón de interacción que se vuelva popular. Esa especificación podrá entregarse a un equipo de agentes de IA que generará, probará, revisará, desplegará y posteriormente evolucionará el código. Con el tiempo, el código podría convertirse en poco más que un detalle de implementación para la mayoría de las empresas. Incluso podríamos tener agentes de guardia respondiendo a incidentes de producción a las dos de la mañana.

Algunas variantes del desarrollo basado en especificaciones ya proponen tratar las especificaciones como la nueva lengua franca del desarrollo de software y el código como un artefacto efímero.

La segunda línea del Manifiesto Ágil dice: “Software funcionando sobre documentación exhaustiva”. ¿Deberíamos reformularla como “Software funcionando como documentación exhaustiva”? Sin duda, es una pregunta desafiante para quienes, como yo, sentimos orgullo profesional al crear código limpio y legible. Y sí, admito que existe cierto conflicto de intereses: después de todo, este es un artículo escrito por una programadora explicando por qué la programación sigue siendo necesaria.

Aun así, lo que sigue es una recopilación de mis reflexiones personales sobre este tema, basadas tanto en las conversaciones que mantuve durante el evento como en mi propia experiencia manteniendo sistemas en producción con ayuda de agentes.

A lo largo del resto del artículo explicaré por qué creo que un buen diseño sigue siendo importante, incluso cuando los agentes realizan la mayoría de los cambios; por qué las personas deben seguir formando parte del proceso para producir software bien diseñado; y por qué esas mismas personas necesitan continuar trabajando a nivel de código para conseguirlo.

Pero antes de entrar en ello, conviene entender el argumento de que simplemente estamos ante una nueva capa de abstracción. Desde mi punto de vista, no es así, y creer que lo es constituye precisamente el núcleo del problema.