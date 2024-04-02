1. Além das competências técnicas, quais são as características ou qualidades únicas que fazem uma pessoa candidata à vagas de dados realmente se destacar na Thoughtworks?

Suresh: Candidatas bem-sucedidas abraçam o aprendizado e a mudança. Elas se adaptam perfeitamente a equipes multifuncionais, tomam iniciativa, mostram curiosidade por tendências emergentes e contribuem ativamente para a comunidade da Thoughtworks, por exemplo, por meio de mentoria e entrevistas. É uma mistura de adaptabilidade, proatividade, compartilhamento de conhecimento e um espírito colaborativo que as diferencia.

2. A Thoughtworks enfatiza a colaboração e o pareamento. Como as candidatas de Dados podem mostrar efetivamente suas habilidades de comunicação e trabalho em equipe durante o processo de entrevista?



Francisco: Tenha uma conversa bidirecional com a pessoa entrevistadora. Faça perguntas durante a etapa de pareamento, ouça ativamente e articule seu processo de pensamento. Compartilhar também experiências de como você superou os desafios em colaboração com outras pessoas aumenta ainda mais a compreensão da entrevistadora sobre suas habilidades nessas áreas.

3. A Thoughtworks trabalha ativamente para promover a Diversidade, a Equidade e a Inclusão (DEI) em todas as equipes, incluindo o time de Dados e IA. O que as candidatas podem fazer para mostrar seu alinhamento com esses valores durante a entrevista?

Tingting: Na Thoughtworks, DEI não é algo teórico, mas que todas as equipes, incluindo Dados e IA, adotam. Acreditamos firmemente que perspectivas diversas são cruciais na construção de IA inclusiva e ética. Nós nos esforçamos para fazer da Thoughtworks um reflexo da diversidade da sociedade em que vivemos.

Contratação de pessoas diversas: recrutamos ativamente grupos sub-representados, sabendo que isso leva a melhores resultados e estimula a inovação;



Ambiente inclusivo: promovemos um ambiente em que todas se sentem valorizadas, respeitadas e incentivadas a trazerem suas próprias personalidades.

Se você compartilha desses valores, mostre-os durante as entrevistas! Discuta a importância da diversidade nos Dados e na IA e demonstre sua compreensão dos vieses, da justiça e das considerações éticas nos sistemas de IA.

4. Como é que a Thoughtworks equilibra a importância da competência técnica com as capacidades de resolução de problemas durante o processo de entrevista para as candidatas de Dados?

Francisco: Embora valorizemos a proficiência técnica, estamos mais interessadas em suas habilidades de resolução de problemas. Você vai realmente brilhar como uma candidata quando você demonstrar como você usa habilidades técnicas. Concentre-se em definir o problema, propondo uma solução tecnicamente sólida e explicando seu impacto. A chave é nos mostrar que você pode pensar criticamente e traduzir conhecimento técnico em soluções para o mundo real.

5. Qual conselho você teria para as candidatas que possuem expectativa de avançar em cargos de liderança no time de Dados?

Tingting: Para aspirantes a líderes de Dados, aqui estão quatro passos que você poderá tomar para avançar em direção ao seu objetivo:

