Conseguir uma oportunidade no time de Dados e IA da Thoughtworks não é apenas sobre algoritmos e código, mas sobre mostrar um conjunto de habilidades, mentalidade e compatibilidade com a cultura que abre as portas para uma carreira alimentada por inovação e colaboração. Então, o que faz uma pessoa candidata de Dados se destacar?
Para compartilhar informações valiosas sobre o nosso processo de entrevista, conversamos com aquelas que conhecem a Thoughtworks: nossas Thoughtworkers. Confira as dicas de Tingting Fang, Diretor de Dados e IA na China, Francisco Nascimento, Líder de Serviços Emergentes na América Latina, e Suresh Baskaran, Líder de Recrutamento na Índia!
1. Além das competências técnicas, quais são as características ou qualidades únicas que fazem uma pessoa candidata à vagas de dados realmente se destacar na Thoughtworks?
Suresh: Candidatas bem-sucedidas abraçam o aprendizado e a mudança. Elas se adaptam perfeitamente a equipes multifuncionais, tomam iniciativa, mostram curiosidade por tendências emergentes e contribuem ativamente para a comunidade da Thoughtworks, por exemplo, por meio de mentoria e entrevistas. É uma mistura de adaptabilidade, proatividade, compartilhamento de conhecimento e um espírito colaborativo que as diferencia.
2. A Thoughtworks enfatiza a colaboração e o pareamento. Como as candidatas de Dados podem mostrar efetivamente suas habilidades de comunicação e trabalho em equipe durante o processo de entrevista?
Francisco: Tenha uma conversa bidirecional com a pessoa entrevistadora. Faça perguntas durante a etapa de pareamento, ouça ativamente e articule seu processo de pensamento. Compartilhar também experiências de como você superou os desafios em colaboração com outras pessoas aumenta ainda mais a compreensão da entrevistadora sobre suas habilidades nessas áreas.
3. A Thoughtworks trabalha ativamente para promover a Diversidade, a Equidade e a Inclusão (DEI) em todas as equipes, incluindo o time de Dados e IA. O que as candidatas podem fazer para mostrar seu alinhamento com esses valores durante a entrevista?
Tingting: Na Thoughtworks, DEI não é algo teórico, mas que todas as equipes, incluindo Dados e IA, adotam. Acreditamos firmemente que perspectivas diversas são cruciais na construção de IA inclusiva e ética. Nós nos esforçamos para fazer da Thoughtworks um reflexo da diversidade da sociedade em que vivemos.
Contratação de pessoas diversas: recrutamos ativamente grupos sub-representados, sabendo que isso leva a melhores resultados e estimula a inovação;
Ambiente inclusivo: promovemos um ambiente em que todas se sentem valorizadas, respeitadas e incentivadas a trazerem suas próprias personalidades.
Se você compartilha desses valores, mostre-os durante as entrevistas! Discuta a importância da diversidade nos Dados e na IA e demonstre sua compreensão dos vieses, da justiça e das considerações éticas nos sistemas de IA.
4. Como é que a Thoughtworks equilibra a importância da competência técnica com as capacidades de resolução de problemas durante o processo de entrevista para as candidatas de Dados?
Francisco: Embora valorizemos a proficiência técnica, estamos mais interessadas em suas habilidades de resolução de problemas. Você vai realmente brilhar como uma candidata quando você demonstrar como você usa habilidades técnicas. Concentre-se em definir o problema, propondo uma solução tecnicamente sólida e explicando seu impacto. A chave é nos mostrar que você pode pensar criticamente e traduzir conhecimento técnico em soluções para o mundo real.
5. Qual conselho você teria para as candidatas que possuem expectativa de avançar em cargos de liderança no time de Dados?
Tingting: Para aspirantes a líderes de Dados, aqui estão quatro passos que você poderá tomar para avançar em direção ao seu objetivo:
- Impulsionar iniciativas: não espere por oportunidades, crie-as! Lidere iniciativas de equipe e tome a dianteira em projetos;
- Desenvolver outras: oriente colegas juniores, compartilhar conhecimento e promover o trabalho em equipe para demonstrar seu potencial de liderança;
- Ser uma liderança de pensamento: torne-se uma especialista reconhecida pela comunidade - escreva, fale e compartilhe seus insights sobre Dados e IA para se estabelecer como uma liderança;
- Expandir sua visão de negócios: entenda os desafios do seu setor e como os Dados podem gerar soluções. Seja uma parceira estratégica, não apenas uma especialista em dados.
6. Como a compreensão e a abordagem de uma candidato em relação às práticas de ética em Dados e IA são avaliadas durante o processo de entrevista?
Tingting: Thoughtworks leva a sério as práticas de ética em Dados e IA. Avaliamos as candidatas de três maneiras:
Discussões baseadas em cenários: apresentamos dilemas éticos do mundo real às candidatas, testando sua capacidade de identificar preocupações, pensar criticamente e propor soluções guiadas por princípios éticos;
Perguntas baseadas na experiência: encorajamos as candidatas a compartilharem experiências passadas navegando por desafios éticos ao trabalhar com Dados e IA. Isso mostra sua aplicação prática de princípios éticos e habilidades de resolução de problemas em cenários do mundo real;
Conhecimento de regulamentos e normas: avaliamos o conhecimento de regulamentos relevantes de proteção de Dados, como GDPR, e dos padrões do setor. As candidatas podem discutir suas experiências na implementação de controles de privacidade, garantindo a segurança dos Dados e aderindo aos regulamentos, o que demonstra seu compromisso com práticas éticas de dados.
7. Quais são alguns desafios ou oportunidades únicas que as candidatas de Dados podem esperar em um ambiente remoto? Como as candidatas podem mostrar sua capacidade de se desenvolver nesse cenário?
Francisco: Em um ambiente remoto, as candidatas enfrentarão desafios de colaboração e comunicação devido à falta de interação pessoal. Para demonstrar sua capacidade de desenvolvimento, elas devem enfatizar sua proficiência em ferramentas de colaboração virtual, auto-motivação, excelentes habilidades de gerenciamento de tempo e suas experiências de trabalho em equipes distribuídas.
8. A Thoughtworks é conhecida por sua cultura única. Quais características ou valores a Thoughtworks procura nas candidatas para garantir um bom alinhamento cultural?
Suresh: Na Thoughtworks, valorizamos a inclusão, a adaptabilidade e a abertura. Buscamos profissionais de Dados que abraçam a diversidade, prosperam como generalistas e estão abertas a dar e receber feedback construtivo - uma mistura que se alinha perfeitamente ao nosso ambiente dinâmico e colaborativo.
9. Quais são alguns erros comuns que as candidatas fazem durante o processo de entrevista da Thoughtworks e como eles podem ser evitados?
Suresh: Erros comuns nas entrevistas incluem falta de preparação, excesso de confiança, resistência ao feedback e uma mentalidade fechada. Evite isso repassando materiais de preparação, gerenciando suas expectativas e demonstrando uma abertura genuína ao aprendizado e crescimento durante todo o processo de entrevista.
Você está pronta para brilhar?
Com esses insights, você poderá navegar com confiança no processo de entrevista de Dados da Thoughtworks e mostrar seu potencial para se tornar parte de nossa vibrante comunidade de tecnologistas. Lembre-se, não se trata apenas de apenas técnica, mas também de sua paixão pelo aprendizado, espírito colaborativo e propósito para criar um impacto positivo. Abrace o desafio e prepare-se para desbloquear um mundo de possibilidades na Thoughtworks!
Aviso: As afirmações e opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade de quem o assina, e não necessariamente refletem as posições da Thoughtworks.