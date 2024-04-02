1. Más allá de las habilidades técnicas, ¿cuáles son los rasgos o cualidades únicas que hacen que una persona candidata de data prospere realmente en Thoughtworks?



Suresh: Personas candidatas exitosas adoptan el aprendizaje y el cambio. Se adaptan sin problemas a equipos multifuncionales, toman la iniciativa, muestran curiosidad por las tendencias emergentes y contribuyen activamente a la comunidad de Thoughtworks, por ejemplo, a través de la mentoría y la realización de entrevistas. Es una combinación de adaptabilidad, proactividad, compartir conocimientos y un espíritu colaborativo lo que los distingue.

2. Thoughtworks enfatiza la colaboración y la programación en pareja. ¿Cómo pueden las personas candidatas de data demostrar efectivamente sus habilidades de comunicación y trabajo en equipo durante el proceso de entrevista?





Francisco: Mantén una conversación bidireccional con la persona entrevistadora. Haz preguntas reflexivas durante la etapa de emparejamiento, escucha activamente su respuesta y articula claramente tu proceso de pensamiento. Además, compartir experiencias sobre cómo superaste desafíos en colaboración con otros mejora aún más la comprensión del entrevistador sobre tus habilidades en estas áreas.



3. Thoughtworks defiende la diversidad, equidad e inclusión (DEI) en todos los equipos, incluidos datos e IA. ¿Qué pueden hacer las personas candidatas para demostrar su alineación con estos valores durante la entrevista?





Tingting: En Thoughtworks, DEI no es solo un slogan, es algo que todos los equipos, incluidos datos e IA, adoptan. Creemos firmemente que las perspectivas diversas son cruciales para construir IA inclusiva y ética. Nos esforzamos por hacer que Thoughtworks refleje la sociedad en la que vivimos a través de:





Contratación diversa: Reclutamos activamente a grupos subrepresentados, sabiendo que esto lleva a mejores resultados e impulsa la innovación.

Ambiente inclusivo: Cultivamos un ambiente donde todas las personas se sienten valoradas, respetadas y alentadas a traer su ser completo al trabajo.



Si compartes estos valores, ¡demuéstralos durante la entrevista! Habla sobre la importancia de la diversidad en datos e IA, y demuestra tu comprensión del sesgo, la equidad y las consideraciones éticas en los sistemas de IA.



4. ¿Cómo equilibra Thoughtworks la importancia de la competencia técnica con las habilidades para resolver problemas durante el proceso de entrevista para candidatos de datos?



Francisco: Aunque valoramos la competencia técnica, estamos más interesados en tus habilidades para resolver problemas. Brillarás verdaderamente como persona candidata cuando puedas demostrar cómo utilizas las habilidades técnicas. Concéntrate en definir el problema, proponer una solución técnicamente sólida y explicar su impacto. La clave es mostrarnos que puedes pensar críticamente y traducir el conocimiento técnico en soluciones del mundo real.



5. Para las personas candidatas que buscan crecer hacia roles de liderazgo dentro del dominio de data, ¿qué consejos tienen?



Tingting: Para los aspirantes a líderes de data, aquí hay cuatro pasos accionables que puedes tomar para impulsarte hacia tu objetivo:



