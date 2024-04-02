Conseguir un puesto en el área de data en Thoughtworks no se trata solo de dominar algoritmos y manejar código, sino de demostrar un ingrediente secreto de habilidades, mentalidad y adaptación cultural que abre la puerta a una carrera emocionante impulsada por la innovación y la colaboración. Entonces, ¿qué hace que una persona candidata para roles de data destaque?
Para compartir información valiosa sobre nuestro proceso de entrevista, me senté con quienes conocen mejor a Thoughtworks: Nuestras Thoughtworkers. Escucha a Tingting Fang, Head de Data e Inteligencia Artificial en China, Francisco Nascimento, Data Scientist en Brazil y Suresh Baskaran, Recruiting lead en India.
1. Más allá de las habilidades técnicas, ¿cuáles son los rasgos o cualidades únicas que hacen que una persona candidata de data prospere realmente en Thoughtworks?
Suresh: Personas candidatas exitosas adoptan el aprendizaje y el cambio. Se adaptan sin problemas a equipos multifuncionales, toman la iniciativa, muestran curiosidad por las tendencias emergentes y contribuyen activamente a la comunidad de Thoughtworks, por ejemplo, a través de la mentoría y la realización de entrevistas. Es una combinación de adaptabilidad, proactividad, compartir conocimientos y un espíritu colaborativo lo que los distingue.
2. Thoughtworks enfatiza la colaboración y la programación en pareja. ¿Cómo pueden las personas candidatas de data demostrar efectivamente sus habilidades de comunicación y trabajo en equipo durante el proceso de entrevista?
Francisco: Mantén una conversación bidireccional con la persona entrevistadora. Haz preguntas reflexivas durante la etapa de emparejamiento, escucha activamente su respuesta y articula claramente tu proceso de pensamiento. Además, compartir experiencias sobre cómo superaste desafíos en colaboración con otros mejora aún más la comprensión del entrevistador sobre tus habilidades en estas áreas.
3. Thoughtworks defiende la diversidad, equidad e inclusión (DEI) en todos los equipos, incluidos datos e IA. ¿Qué pueden hacer las personas candidatas para demostrar su alineación con estos valores durante la entrevista?
Tingting: En Thoughtworks, DEI no es solo un slogan, es algo que todos los equipos, incluidos datos e IA, adoptan. Creemos firmemente que las perspectivas diversas son cruciales para construir IA inclusiva y ética. Nos esforzamos por hacer que Thoughtworks refleje la sociedad en la que vivimos a través de:
Contratación diversa: Reclutamos activamente a grupos subrepresentados, sabiendo que esto lleva a mejores resultados e impulsa la innovación.
Ambiente inclusivo: Cultivamos un ambiente donde todas las personas se sienten valoradas, respetadas y alentadas a traer su ser completo al trabajo.
Si compartes estos valores, ¡demuéstralos durante la entrevista! Habla sobre la importancia de la diversidad en datos e IA, y demuestra tu comprensión del sesgo, la equidad y las consideraciones éticas en los sistemas de IA.
4. ¿Cómo equilibra Thoughtworks la importancia de la competencia técnica con las habilidades para resolver problemas durante el proceso de entrevista para candidatos de datos?
Francisco: Aunque valoramos la competencia técnica, estamos más interesados en tus habilidades para resolver problemas. Brillarás verdaderamente como persona candidata cuando puedas demostrar cómo utilizas las habilidades técnicas. Concéntrate en definir el problema, proponer una solución técnicamente sólida y explicar su impacto. La clave es mostrarnos que puedes pensar críticamente y traducir el conocimiento técnico en soluciones del mundo real.
5. Para las personas candidatas que buscan crecer hacia roles de liderazgo dentro del dominio de data, ¿qué consejos tienen?
Tingting: Para los aspirantes a líderes de data, aquí hay cuatro pasos accionables que puedes tomar para impulsarte hacia tu objetivo:
Impulsa iniciativas: ¡No esperes oportunidades, créalas! Lidera iniciativas de equipo y toma propiedad de proyectos.
Desarrolla a otras personas: Asesora a colegas junior, comparte conocimientos y fomenta el trabajo en equipo para demostrar tu potencial de liderazgo.
Thought leadership: Conviértete en una persona experta reconocida: escribe, habla y comparte tus conocimientos sobre datos e IA para establecerte como líder.
Expande tu perspicacia empresarial: Entiende los desafíos de tu industria y cómo los datos pueden impulsar soluciones. Sé socio estratégico, no solo una persona experta en data.
6. ¿Cómo evalúa Thoughtworks la comprensión y el enfoque de un candidato hacia las prácticas éticas de datos durante el proceso de entrevista?
Tingting: Thoughtworks toma en serio las prácticas éticas de datos. Evaluamos a las personas candidatas de tres maneras:
Discusiones basadas en escenarios: Donde presentamos dilemas éticos del mundo real a las personas candidatas, probando su capacidad para identificar preocupaciones, pensar críticamente y proponer soluciones guiadas por principios éticos.
Preguntas basadas en experiencias: Alentamos a las personas candidatas a compartir experiencias pasadas navegando por desafíos éticos al trabajar con datos e IA. Esto muestra su aplicación práctica de principios éticos y habilidades para resolver problemas en escenarios del mundo real.
Conocimiento de reglamentos y normas: Evaluamos el conocimiento sobre regulaciones de protección de datos relevantes (por ejemplo, GDPR) y estándares de la industria. Las personas candidatas pueden discutir su experiencia implementando controles de privacidad, asegurando la seguridad de los datos y adhiriendo a regulaciones, demostrando su compromiso con las prácticas éticas de datos.
7. ¿Cuáles son algunos desafíos o oportunidades únicos que las personas candidatas de data pueden esperar en un ambiente de trabajo remoto primero en Thoughtworks? ¿Cómo pueden demostrar su capacidad para prosperar en este entorno?
Francisco: En un ambiente remoto, enfrentarán desafíos de colaboración y comunicación debido a la falta de interacción personal. Para demostrar su capacidad para prosperar, deben enfatizar su competencia en herramientas de colaboración virtual, auto-motivación, excelentes habilidades de gestión del tiempo y su experiencia trabajando en equipos distribuidos.
8. Thoughtworks es conocido por su cultura única. ¿Qué características o valores busca Thoughtworks en las personas candidatas para asegurar una buena adaptación cultural?
Suresh: En Thoughtworks, valoramos la inclusividad, la adaptabilidad y la apertura. Buscamos profesionales de data que abracen la diversidad, prosperen como generalistas y estén abiertos tanto a dar como a recibir feedback constructivo, una combinación que se alinea perfectamente con nuestro entorno dinámico y colaborativo.
9. ¿Cuáles son algunos errores comunes que las personas candidatas cometen durante el proceso de entrevista de Thoughtworks y cómo pueden evitarse?
Suresh: Los errores comunes de la entrevista incluyen falta de preparación, exceso de confianza, resistencia al feedback y una mentalidad cerrada. Evita estos preparándote adecuadamente, gestionando tus expectativas y demostrando una apertura genuina al aprendizaje y el crecimiento a lo largo del proceso de entrevista.
¿Quieres brillar?
Con estos conocimientos, podrás navegar con confianza por el proceso de entrevista de data de Thoughtworks y demostrar tu potencial para formar parte de nuestra vibrante comunidad tecnológica. Recuerda, no se trata solo de destreza técnica, sino también de tu pasión por aprender, espíritu colaborativo y el impulso para generar un impacto positivo. Deja de lado los nervios de la entrevista, acepta el desafío y prepárate para desbloquear un mundo de posibilidades en Thoughtworks.
Gracias a todas las personas que contribuyeron.
Aviso legal: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son las del autor/a o autores y no reflejan necesariamente las posiciones de Thoughtworks.