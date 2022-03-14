Uma parceria de inovação

O Spotify é o maior provedor de serviços de streaming de música do mundo, com mais de 551 milhões de usuários ativos mensais, incluindo 220 milhões de assinantes pagantes, em junho de 2023. Eles também estão construindo a principal rede de áudio do mundo, ao mesmo tempo em que capacitam criadores e conectam fãs. O Spotify também se concentra em usar inovação técnica para resolver problemas de escalonamento - os primeiros desenvolvedores da empresa foram pioneiros na tecnologia de torrents e usaram a distribuição de arquivos distribuída como base para o streaming de música sob demanda.

Desde 2018, a Thoughtworks tem o orgulho de ser parceira do Spotify em vários projetos que impulsionam o mercado do Spotify, ajudando a construir uma plataforma corporativa consistente e confiável. Ambas as organizações se alinham em seus valores mutuamente compartilhados, desde uma forte paixão pela inovação tecnológica até iniciativas DEI, o que gerou uma sinergia poderosa e uma parceria que gerou resultados impactantes.

Trabalhos em progresso

Tecnologistas da Thoughtworks se integraram ao Spotify para promover suas missões para o objetivo geral do Music Product. Para ajudá-los a ter um impacto extraordinário na indústria, introduzimos novos padrões de tecnologia e maneiras de trabalhar em toda a organização. Isso incluiu o emprego de arquitetura evolucionária, princípios ágeis e melhores práticas de microsserviços. Adotamos uma abordagem experimental para a entrega, aproveitando as evidências obtidas de métricas e testes A/B para comprovar o valor do recurso.

Aqui estão algumas maneiras como apoiamos o Spotify ao longo de nossa parceria.