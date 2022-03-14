Cinco anos de parceria e de confiança que empoderaram o Creator Marketplace do Spotify.
Uma parceria de inovação
O Spotify é o maior provedor de serviços de streaming de música do mundo, com mais de 551 milhões de usuários ativos mensais, incluindo 220 milhões de assinantes pagantes, em junho de 2023. Eles também estão construindo a principal rede de áudio do mundo, ao mesmo tempo em que capacitam criadores e conectam fãs. O Spotify também se concentra em usar inovação técnica para resolver problemas de escalonamento - os primeiros desenvolvedores da empresa foram pioneiros na tecnologia de torrents e usaram a distribuição de arquivos distribuída como base para o streaming de música sob demanda.
Desde 2018, a Thoughtworks tem o orgulho de ser parceira do Spotify em vários projetos que impulsionam o mercado do Spotify, ajudando a construir uma plataforma corporativa consistente e confiável. Ambas as organizações se alinham em seus valores mutuamente compartilhados, desde uma forte paixão pela inovação tecnológica até iniciativas DEI, o que gerou uma sinergia poderosa e uma parceria que gerou resultados impactantes.
Trabalhos em progresso
Tecnologistas da Thoughtworks se integraram ao Spotify para promover suas missões para o objetivo geral do Music Product. Para ajudá-los a ter um impacto extraordinário na indústria, introduzimos novos padrões de tecnologia e maneiras de trabalhar em toda a organização. Isso incluiu o emprego de arquitetura evolucionária, princípios ágeis e melhores práticas de microsserviços. Adotamos uma abordagem experimental para a entrega, aproveitando as evidências obtidas de métricas e testes A/B para comprovar o valor do recurso.
Aqui estão algumas maneiras como apoiamos o Spotify ao longo de nossa parceria.
Ajudando artistas e suas equipes a obter assistência mais rapidamente
Trabalhamos juntas para redesenhar o Centro de Atendimento do Spotify for Artists, o que incluiu a adição de funcionalidade de busca e a atualização da arquitetura da informação, utilizando Elasticsearch, Next.js e Contentful. Além disso, o produto final incorpora um acompanhamento profundo, permitindo que a equipe de suporte otimize as informações apresentadas na página principal de ajuda, ao mesmo tempo em que aprende continuamente como apoiar melhor os artistas e suas equipes.
Expandindo o alcance dos artistas
Localizar conteúdo é essencial para diminuir a barreira para potenciais novos usuários e criadores em todo o mundo. Para resolver isso, criamos uma plataforma de localização para e-mails, cartões de início, experiências com login e sem login, e outras áreas do produto.
Workflow de conteúdo de autoatendimento
A equipe de marketing do Spotify precisava de uma maneira de lançar mudanças em seu material de marketing rapidamente e sem exigir muito trabalho da sua equipe de desenvolvimento. Anteriormente, as agências criavam páginas de destino personalizadas que requeriam a intervenção de devs. A equipe, em conjunto, criou um sistema modular de páginas de destino usando Next.js, Typescript e Contentful, o que capacita o time de marketing a projetar e lançar páginas de destino de forma autônoma.
Democratizando dados para produtos de análise de artistas
A chave para o aplicativo Spotify for Artists é a capacidade dos artistas de ver métricas e análises sobre seu conteúdo e lançamentos, para que possam tomar decisões informadas. Um framework de captura de eventos e pipelines de dados processando conjuntos de dados consideráveis alimenta o processo de tomada de decisão. A Thoughtworks fez parte de um esquadrão cuja missão é facilitar para as equipes, que constroem várias partes da experiência do artista, o acesso aos conjuntos de dados de que precisam, em vez de construir seus próprios conjuntos de dados, simplificando o processo de desenvolvimento geral. Utilizando o Scio (API de fluxo de dados de código aberto do Spotify), Google Cloud Dataflow, BigQuery e outros, nós colaboramos para escalar esse esquadrão até se tornar um Pilar de Plataforma da organização de Music Product.
Tenho valorizado ter a Thoughtworks como parceira ativa nos últimos anos. A expertise e colaboração da equipe de engenharia capacitada que eles incorporaram em nossa equipe não apenas nos ajudaram a nos tornar uma organização de entrega mais rápida e ágil, mas também nos permitiram construir melhores produtos, melhorar nossa base técnica e impulsionar resultados positivos para artistas e suas equipes.
Aumentando a eficiência da pessoa desenvolvedora com Backstage
Thoughtworks e Spotify fizeram uma parceria para implementar o Backstage em diversas organizações, desde startups até empresas da Fortune 50. O Backstage é uma plataforma aberta para a construção de portais de desenvolvedor, criada pela Spotify, doada para a Cloud Native Computing Foundation e mantida por uma comunidade mundial de colaboradores. Em sua essência, o Backstage está ajudando a criar ambientes onde pessoas desenvolvedoras podem construir softwares úteis para seus usuários da maneira mais eficaz possível.
Ao implementar o Backstage, auxiliamos na criação e personalização do portal para o contexto da cliente e transformamos integralmente a eficácia da desenvolvedora. Nosso trabalho geralmente inclui a melhoria de recursos como o pipeline de CD, infraestrutura de autoatendimento e observabilidade. Também nos responsabilizamos medindo métricas como "tempo de lançamento de um microsserviço" e "tempo de produtividade para um novo contratado". Por fim, trabalhamos com o time de experiência da cliente desenvolvedora para criar um programa de adoção incremental em toda a organização.
Um futuro ainda mais promissor
Estamos orgulhosas do impacto extraordinário que o Spotify e Thoughtworks alcançaram nesta parceria até agora. As inovações que criamos juntas estão ajudando a escalar a Plataforma de Música do Spotify e permitindo que eles se concentrem em se tornar melhores, mais rápidos e mais produtivos, graças a novos métodos de trabalho em uma força de trabalho globalmente distribuída.
Acreditamos que nossa parceria está apenas começando. À medida que o Backstage continua a crescer em adoção, nossa colaboração irá melhorar marcadamente a experiência dos desenvolvedores em empresas de todos os portes e setores. Também começamos a trabalhar para trazer melhor visibilidade do uso de carbono para o Backstage. Melhor ainda, sabemos que continuaremos a nos beneficiar mutuamente por meio de nossa paixão por tecnologia, inovação e pelo planeta. E para nós, isso é música para os nossos ouvidos.