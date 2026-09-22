Projeto utiliza inteligência artificial para modernizar sistemas tecnológicos centrais, aumentando a agilidade, a eficiência e a inovação.

Thoughtworks, consultoria global de tecnologia que combina design, engenharia e inteligência artificial (IA) para impulsionar a inovação digital, foi escolhida pela SulAmérica, uma das maiores seguradoras do Brasil, para modernizar sua infraestrutura tecnológica central. O projeto busca acelerar a transformação digital da seguradora, ampliando sua capacidade de atualizar sistemas, integrar novas soluções e oferecer novas funcionalidades a clientes e parceiros em um mercado cada vez mais moldado pela inteligência artificial, pelos dados e pelo open insurance.

A iniciativa terá como foco inicial o ambiente de mainframe da SulAmérica, que dá suporte aos principais processos de negócio da seguradora. A parceria modernizará a plataforma de forma gradual e estratégica, sem interromper as operações em andamento.

“Modernizar sistemas centrais exige um equilíbrio entre segurança, visão estratégica e capacidade de execução comprovada”, afirmou Viviana Tobar, vice-presidente de mercados, serviços bancários, financeiros e seguros da Thoughtworks América Latina. “Nosso papel é orientar a SulAmérica ao longo dessa transição, utilizando inteligência artificial para compreender melhor seu ambiente atual e acelerar a inovação de forma responsável.”

O projeto, dividido em várias fases, começa com uma avaliação abrangente do ecossistema tecnológico da SulAmérica para mapear sistemas, dependências, riscos e prioridades. Em seguida, a Thoughtworks desenvolverá uma Modernização Mínima Viável (MVM), uma prova de conceito técnica que demonstra como sistemas legados podem ser modernizados de forma incremental, com riscos controlados e aprendizados práticos desde as etapas iniciais.

Ao longo do projeto, a IA será utilizada para acelerar a análise de código legado e da arquitetura dos sistemas. Ao automatizar o processo de descoberta, a IA ajuda a tornar a transformação como um todo mais rápida, clara e fácil de executar.

Parceria apoiada por expertise em sistemas legados

A iniciativa inclui a colaboração com a Mechanical Orchard, especialista em modernização de sistemas legados. Essa parceria combina a experiência da Thoughtworks em transformação digital, engenharia de software e IA com o profundo conhecimento técnico da Mechanical Orchard em infraestrutura legada.

Para a SulAmérica, esse projeto faz parte de uma estratégia digital mais ampla. Para aprimorar continuamente suas plataformas de saúde, seguros e bem-estar, a seguradora precisa de uma base tecnológica flexível e integrada, desenvolvida para se adaptar às novas demandas do mercado.

“Temos um histórico sólido de uso da tecnologia para apoiar nossas operações e aprimorar a experiência que oferecemos aos clientes. Essa parceria representa mais um passo nessa evolução, criando as condições para modernizar sistemas críticos com segurança, planejamento cuidadoso e foco em inovação”, afirmou Paulo Henrique dos Santos Rodrigues, head de engenharia de plataforma da SulAmérica.

Mais agilidade para evoluir produtos e serviços digitais

À medida que o projeto avança, espera-se que a modernização gere ganhos de eficiência, reduza a complexidade tecnológica e aumente a agilidade no desenvolvimento de novas soluções. Ao longo do tempo, essas melhorias ampliarão a capacidade da SulAmérica de lançar produtos, integrar parceiros e oferecer experiências mais simples e personalizadas aos seus mais de 7 milhões de clientes.

A parceria acontece em um momento de transformação significativa no setor de seguros brasileiro. A expansão do Open Insurance no Brasil, que promove maior compartilhamento de dados e integração no mercado de seguros, somada aos avanços em IA e à crescente demanda por serviços digitais, tem levado empresas de todo o setor a repensar suas bases tecnológicas.

“Nesse contexto, modernizar sistemas críticos tornou-se uma prioridade estratégica para empresas que buscam manter a confiabilidade operacional e, ao mesmo tempo, ampliar sua capacidade de inovar”, afirmou Paulo Henrique.

A modernização de sistemas legados deixou de ser apenas um desafio técnico e passou a ser um importante impulsionador da competitividade dos negócios. “Ao modernizar sua base tecnológica, uma organização pode preservar a estabilidade de seus sistemas enquanto abre novas oportunidades para inovação. No setor de seguros, esse equilíbrio é fundamental para responder a um mercado cada vez mais digital, integrado e orientado por dados”, afirmou Tobar.

Sobre a Thoughtworks

A Thoughtworks é uma consultoria global de tecnologia que integra design, engenharia e IA para impulsionar a inovação digital. Somos mais de 10 mil pessoas em 47 escritórios, distribuídos por 18 países. Há mais de 30 anos, geramos impactos extraordinários em parceria com nossos clientes, ajudando-os a resolver problemas complexos de negócios tendo tecnologia e cultura como diferenciais.

Media Contact

Marsh Abraham

Head of Public Relations, Americas

Email: marsh.abraham@thoughtworks.com