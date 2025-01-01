Ein Ansatz zur Entwicklung einer einzelnen Anwendung als eine Reihe kleiner ‚Dienste‘, von denen jeder in einem eigenen Prozess läuft und mit einfachen Mechanismen kommuniziert.

Microservices sind ein Architekturmuster im Computing, das häufig in modernen verteilten, cloud-basierten Systemen eingesetzt wird. Es soll vereinfachen, Anwendungen zu ändern und das Unternehmen anpassungsfähiger machen.