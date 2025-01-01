释放平台的潜力：快速推动创新与增长
释放平台的最大潜力，以加速上市，提升客户和开发者体验，并实现大规模创新。
我们的平台开发服务结合了卓越的软件工程专业知识、丰富的平台构建经验以及与领先云服务提供商的合作伙伴关系，助力您打造业务转型的最佳策略。
我们能够帮助您构建强大的生态系统，推动可持续增长，并实现快速的投资回报。我们以“小步快跑”的方式进行平台开发，助力您实现与日俱增的商业价值。
自2018年以来，Thoughtful Automation荣幸地与Spotify在多个项目上展开合作，这些项目为Spotify开拓市场提供了源源不断的动力，并帮助构建了一个一致且可靠的企业级平台。两家公司在技术创新的热情和多样性、平等、包容性（DEI）倡议等共享价值观上保持一致，并由此产生了强大的协同效应，这样的合作伙伴关系为我们双方带来了显著的积极影响和成果。
价值收益
加速增长
在创造令人难以置信的客户体验的同时快速且大规模地交付产品。
降低成本
简化操作，减少团队间的摩擦，优化资源使用，使用先进技术武装团队
提升开发者体验
帮助您的团队树立平台思维，并专注于提升生产力、敏捷性和新能力，以创造更高的商业价值。
我们的平台服务
商业平台工程
使用行业特定的蓝图，识别并展示核心领域的商业能力，使其对外提供面向客户的产品和面向合作伙伴的API。
开发者平台工程
优化交付和运行时基础设施及其编排，提升开发者体验，以实现更快的数字交付。
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现代云工程
提升云操作模型的采纳度，并对云资源进行优化，以实现投资回报率的最大化。
为了更好地构建平台基础，我们与包括谷歌云、AWS、微软、Stripe和Spotify在内的行业巨头建立了战略伙伴关系。这一强大的生态系统为我们赋能，助力我们共同创造出无缝链接、充满创新的平台，开启无限机遇之门。
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