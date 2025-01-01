1. 引言：变革管理案例

随着企业加大在数字化转型方面的投资力度，作为确保投资获得回报的关键因素，变革管理已然成为企业关注的焦点。然而，实施变革的企业不仅经常面临着战略和执行之间的偏差问题，同时还面临着收集资源和坚定地实现变革等方面的挑战。在本期《视野》中，Thoughtworks的专家剖析了变革管理的一些常见错误观念，同时就如何践行变革提供了相关建议，并且介绍了一些最佳实践，以帮助企业持续落实变革，而这常常是一个难以达成的目标。