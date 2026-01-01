它是什么？





一系列技术，如语音和手势识别，使用户能够在无需物理接触的情况下与设备交互。





许多消费者已经熟悉使用语音命令来控制数字助理，如 Siri 和 Alexa。同样，许多汽车都配有语音控制器，部分汽车甚至尝试使用手势控制器。





新冠疫情可能加深了人们对非接触式交互的兴趣——我们许多人在使用难以消毒的公共屏幕时都存在担忧。