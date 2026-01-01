与设备交互的多种不同方式，无需物理接触。
新冠肺炎 (COVID) 疫情加深了人们关于不需要与设备进行物理交互即可控制设备的输入方法的兴趣。这包含各种输入方法，包括语音和手势识别。
它是什么？
一系列技术，如语音和手势识别，使用户能够在无需物理接触的情况下与设备交互。
许多消费者已经熟悉使用语音命令来控制数字助理，如 Siri 和 Alexa。同样，许多汽车都配有语音控制器，部分汽车甚至尝试使用手势控制器。
新冠疫情可能加深了人们对非接触式交互的兴趣——我们许多人在使用难以消毒的公共屏幕时都存在担忧。
有何益处？
随着技术在我们生活中变得越来越普遍，通过键盘输入的旧观念变得越来越不合时宜。一项研究显示：在许多情况下，非接触式交互可以帮助您提供更好的客户体验，59% 的消费者更喜欢在商店、银行和政府办公室等公共场所使用基于语音的界面。设备在公共空间中运行时，客户对共享界面的担忧可能会在一段时间内加剧。
需考量的因素？
目前的许多后端系统设计用于捕获物理数据输入。比如说，如果要切换到基于语音的订餐系统，您需要思考如何捕获这些信息并设计交互。您是否需要重新构建现有系统，以实现非接触式交互？
目前，正在独立开发许多非接触式界面。对于手势控制之类的事物，如果对手势可能产生的动作没有标准化，消费者可能不太愿意采用。
截至目前，大部分技术还不完善。语音识别在嘈杂的环境中往往失败；手势控制在光线不佳时并不总是准确。
如何应用？
语音控制等非接触式交互是与家庭游戏系统、数字助手和车内信息娱乐交互的常用方法。智能手机及其“缩放”控制或“向左滑动”已让许多消费者了解了手势控制的概念。
在未来一段时间内，人们对非接触式交互的兴趣可能会增加。
Would you like to suggest a topic to be decoded?
Just leave your email address and we'll be in touch the moment it's ready.