它是什么？





智能合约通常基于区块链技术，是一种允许根据商定的条款自动执行行为的可编程业务协议。例如，如果您的货物安全到达贸易伙伴的仓库，则自动触发付款。





合约条款（例如：触发行为的条件，如付款）是预先定义并写入代码的。代码将其存储在区块链上，未经双方同意，不得更改。