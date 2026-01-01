允许根据商定条款自动执行行动的可编程商业协议。
通常，智能合约基于分布式账本技术，例如区块链（比特币背后的技术）。它们提供了一种引人注目的解决方案，通过在满足预先商定的条件的情况下自动触发支付等行为来简化许多类型的业务协议，如跨境贸易。
它是什么？
智能合约通常基于区块链技术，是一种允许根据商定的条款自动执行行为的可编程业务协议。例如，如果您的货物安全到达贸易伙伴的仓库，则自动触发付款。
合约条款（例如：触发行为的条件，如付款）是预先定义并写入代码的。代码将其存储在区块链上，未经双方同意，不得更改。
有何益处？
智能合约可能会使您在进行交易时减少对第三方（如律师和中间人）的依赖，从而降低交易成本。
鉴于合约条款是事先商定的，且行为在代码中定义，交易是透明且不可逆的。所以只要履行协议，您就能获得回报。这能减少风险，特别是在跨境贸易等复杂交易中。
需考量的因素？
虽然智能合约并不是新概念（智能合约背后的想法早于比特币，通常基于区块链技术），但对许多企业来说，其仍是不熟悉的领域。
不应低估在安全、可扩展、可靠环境中实施智能合约技术的复杂性。在许多情况下，探索智能合约实施的组织已经得出结论：目前风险大于效益。
如何应用？
Distributed ledgers and smart contracts will become more common as globalization continues to 随着全球化范围的不断扩大，分布式账本和智能合约将变得更加普遍。例如，拥有分布式制造、销售、工程、营销和客户且需要管理动态和差异化税收政策的公司可能会“陷入”试图使用传统 ERP 的情况。他们可以使用智能合约和分布式账本“分配”全球收入，以提供支持。
如果需要一种令人感兴趣的会计模式来提高企业盈利能力或竞争力，智能合约可能会有所帮助。
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