对连接设备的端到端数据、网络和平台的完整性以及它们所连接的物理“事物”的可信保护。

新兴的物联网见证了始终存在的低成本设备的普及，这些设备（从家居智能电表到农业中的土壤监测器）是大量“智能”和互联数字服务的基础。





这些系统所需的安全考虑比可能部署在企业之外的其他设备（如笔记本电脑或智能手机）更复杂。防御相关威胁的标准仍然未成体系且不成熟。