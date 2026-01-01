发生安全事件时应遵循的预定协议。响应应缓解或纠正问题。
与相关利益相关者的广泛分享计划，描述在发生安全事件时其应该采取的行动和预期的内容，例如网络攻击或笔记本电脑被盗。
它是什么？
事件是造成企业混乱、系统中断、数据泄露或其他事件的常见事件。在特定场景中，人们应该做什么、谁呼叫谁、他们应该收集什么数据，什么应该置之不理？
事件响应计划是事件发生时使用的一套指令、工作角色要求、活动簿和检查表。
从历史上看，积极的做法是充分考虑连贯的应对计划，并传达给参与者。目前，我们期待在以下方面看到自动响应：根本原因分析支持数据、临时自动停机、根据预先商定的执行计划尽可能多地重新安排数据自动化。
有何益处？
发生安全事件时，明确的计划能发挥作用。这有助于您快速得出令人满意的结论。没有事件响应计划，您将面临结果不理想的风险：也许重要利益相关者不会及时得到通知，或者可能重要的证据会受到影响，从而阻碍调查。
需考量的因素？
大多数企业应该对事件响应计划有一定的了解。但是这些计划是否已经过测试？对这些计划的测试通常系指演练，工作人员对故意造成的事件做出响应。如果您等到事件发生时再对计划进行测试，就会感到手足无措。
如何应用？
部分监管机构现在将事件响应计划作为其合规要求的一部分：各组织应详细了解如何处理安全事件。
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