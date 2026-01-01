它是什么？





事件是造成企业混乱、系统中断、数据泄露或其他事件的常见事件。在特定场景中，人们应该做什么、谁呼叫谁、他们应该收集什么数据，什么应该置之不理？





事件响应计划是事件发生时使用的一套指令、工作角色要求、活动簿和检查表。





从历史上看，积极的做法是充分考虑连贯的应对计划，并传达给参与者。目前，我们期待在以下方面看到自动响应：根本原因分析支持数据、临时自动停机、根据预先商定的执行计划尽可能多地重新安排数据自动化。