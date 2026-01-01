它是什么？





IAST 工具安装植入代码，称为“代理”，以在应用程序运行时监控应用程序并检查安全漏洞。代理收集程序内的数据，这些数据可以检测到被忽略的安全漏洞。





在应用程序中安装代理时，RASP 遵循与 IAST 相同的策略，区别在于如何使用代理。IAST 工具搜索漏洞错误，而 RASP 寻找攻击迹象，并在检测到攻击时保护应用程序免受攻击。





RASP 不会影响程序的架构。它为部署应用程序提供安全层，审查执行的任何 API，并决定给定 API 是否为潜在弱点或攻击。





IAST 和 RASP 均被视为第二代技术，其产生的假阳性/阴性低于测试应用和漏洞环境的旧方法。