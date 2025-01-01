合规即代码的目的在于通过自动证明新代码符合相关政策和法规来改进软件开发过程。
实施合规即代码需要定义能用于编写测试的合规策略。任何计划投入生产的软件都必须通过这些测试。
将合规策略视为代码的目的不仅在于将软件和数据描述为策略，还在于实现合规自动化，从而使企业采用一致的合规策略，并运用软件工程做法（如：管理代码版本以及观察和监测策略操作）来管理合规策略。
这是一个持续的过程，实现这个过程需要通过运行软件来自动执行合规策略，并验证、补救、监测和执行合规状态报告。
它是什么？
持续交付等实践加快了软件开发过程，许多高度受监管行业企业为证明合规性而煞费苦心。
通过将合规要求变为能用于编写测试的代码，您可以自动执行、验证、补救和监测合规要求，并自动执行合规状态报告。
合规即代码是“一切即代码”运动的一部分，是DevOps运动的自然后续活动，旨在让开发人员和工程师共同合作。这种思想很快演变为建议跨学科团队应整合所有能影响实现或验证软件投入生产的业务功能。此外，还可以通过在代码发布到生产之前测试代码合规性等方面的软件工具，以自动化方式实现合规即代码。
有何益处？
合规通常被视为软件交付过程中的障碍，繁琐的合规程序会降低组织效率。合规即代码能够实现自动化，让您以更快的速度将新的数字服务推向市场。此外，合规即代码还能自动创建证明合规性的审计跟踪。
合规即代码需要跨学科团队展开协作，因此可以让企业内的更多员工了解合规知识。
需考量的因素？
和许多敏捷实践一样，如果合规即代码对组织来说是一种全新实践，那么组织就可能会面临文化挑战。尽管一些专家或许会提出，某些合规策略无法自动化， 但推动合规即代码决策的许多数据需求本身也可以实现自动化。
如何应用？
合规即代码在金融服务行业以及制造和供应链组织（尤其是希望采用现代软件开发过程的组织）中引起了广泛关注。
