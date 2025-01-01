合规即代码的目的在于通过自动证明新代码符合相关政策和法规来改进软件开发过程。

实施合规即代码需要定义能用于编写测试的合规策略。任何计划投入生产的软件都必须通过这些测试。





将合规策略视为代码的目的不仅在于将软件和数据描述为策略，还在于实现合规自动化，从而使企业采用一致的合规策略，并运用软件工程做法（如：管理代码版本以及观察和监测策略操作）来管理合规策略。





这是一个持续的过程，实现这个过程需要通过运行软件来自动执行合规策略，并验证、补救、监测和执行合规状态报告。