Connected 现在是 Thoughtworks 的一部分

关于本次收购的常见问题 (FAQ)

关于本次收购的常见问题 (FAQ)

 

收购经过是怎么样的？

  • 此次收购是 Thoughtworks 的第三起收购项目。

  • Connected 团队中约有 165 名成员，均加入 Thoughtworks。

  • 此次收购将让 Thoughtworks 加拿大分公司如虎添翼——Connected 团队则是其中的核心。

  • 此次收购将有助于进一步提升 Thoughtworks 在客户体验和产品战略与设计方面的能力。

  • Connected 团队初期会同时为美国和加拿大的客户提供支持。
  • Connected 团队拥有丰富的经验，将帮助我们加速产品设计与开发以及客户体验等重点战略领域的增长。

  • 此次收购谱写了 Thoughtworks 历史进程中激动人心的新篇章。我们将竭尽全力确保两个组织无缝平稳融合。

     

Thoughtworks 为何决定收购 Connected？

  • 我们是一家成熟的公司，需要研究如何拓展业务，并扩大我们在全球的影响力。至此，我们聚焦的重点始终是有机增长，不过我们也认为，需要将有机和无机有效地结合在一起，实现我们的宏伟计划。

  • Connected 已经快速成长为“从 0 到 1”新产品开发领域的领导者，赢得了诸多全球大型消费科技公司的信赖。此次收购将有助于我们提高在北美的客户体验和产品设计与开发能力。Connected 团队还将扩大我们在加拿大的影响力。

 

收购会对 Connected 目前的项目产生什么影响？

  • 现有的所有项目将继续由 Connected 团队负责领导和交付。当前业务不会中断。

 

收购会为客户带来哪些好处？

  • 此次收购会提升我们为客户提供支持和服务的能力，特别是在北美的客户。

  • Connected 团队拥有丰富的经验，特别是“从 0 到 1”的新产品开发经验，通过优势互补，可以帮助我们轻松应对更多客户挑战。

     

Connected 的创始人会留下来吗？

  • Connected 的整个团队都会加入 Thoughtworks，包括其首席执行官兼联合创始人 Mike Stern 以及总裁 Tammy Chiasson。二者均将担任重要职务。其中 Chiasson 女士将担任加拿大分公司总经理，直接向 Thoughtworks 北美区首席执行官 Chris Murphy 汇报工作。

 

Connected 会保留原名，还是更名为 Thoughtworks?

  • 品牌战略是公司整合的关键。因此，我们的团队正在努力合作，确保实现我们的联合价值主张、信息和品牌身份。
  • 更多信息会在未来几周发布。

 

此次收购对 Thoughtworks 在加拿大的员工有何影响？

  • 尽管我们于 2001 年就在加拿大开设了办事处，但到目前为止，Thoughtworks 在加拿大的员工人数仍然较少（少而精！）。Connected 团队 165 名精英的加入，将有助于扩大我们在加拿大的影响力。这也是我们在加拿大市场进一步成长的重要一环。
  • 随着时间推移，Thoughtworks 加拿大分公司和 Connected 团队成员的联系会越来越紧密，最终融合成一个集体。

 

随着 Connected 的加入，Thoughtworks 加拿大分公司的愿景、战略和目标是否会发生任何变化和/或演变？

  • 现在正是我们适当投资扩大我们在加拿大影响力的良好时机。

  • 多年以来，我们的重点一直是为加拿大客户提供服务。我们将继续坚持这一目标。

  • 同时，我们还要扩大影响力，凭借优秀的加拿大人才，为美国客户提供服务。与 Thoughtworks 在许多其他地区一样，Thoughtworks 加拿大分公司将同时专注于当地市场和周边分散市场。

  • 为此，公司计划，到 2023 年，在加拿大建成 Thoughtworks 北美业务的专门市场。我们希望通过 Thoughtworks 员工和 Connected 员工的坚持不懈、共同协作、相互投入，顺利实现转型。

 

Thoughtworks 是否会合并多伦多办事处？

  • 是的，随着时间推移，我们计划合并一些办事处。我们在加拿大不断投资发展，预期目前我们在 John Street 的办公区很快就不够用了。

  • 而从 Connected 目前的办公室到 Thoughtworks 办公室，步行只需要 7 分钟。

 

此次收购费用为多少？

  • 交易的财务细节目前尚未公开披露。

 

Connected 会向谁汇报工作？

  • Connected 总裁 Tammy Chiasson 将担任 Thoughtworks 加拿大分公司总经理，直接向 Thoughtworks 北美区首席执行官 Chris Murphy 汇报工作。他们将共同努力，确保员工、客户和业务运营顺利整合。

 

Thoughtworks 是否有计划裁减 Connected 的任何人员？

  • 当然没有。事实上，我们正在计划发展和扩大加拿大的团队规模。

 

未来 Thoughtworks 加拿大分公司会有多少名员工？

  • 此次新收购之后，我们在加拿大将有大约 200 名员工。

     

     

