我们是一家成熟的公司，需要研究如何拓展业务，并扩大我们在全球的影响力。至此，我们聚焦的重点始终是有机增长，不过我们也认为，需要将有机和无机有效地结合在一起，实现我们的宏伟计划。

Connected 已经快速成长为“从 0 到 1”新产品开发领域的领导者，赢得了诸多全球大型消费科技公司的信赖。此次收购将有助于我们提高在北美的客户体验和产品设计与开发能力。Connected 团队还将扩大我们在加拿大的影响力。