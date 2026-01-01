我们很高兴地宣布，我们已经成功收购了 Connected——一家端对端产品设计与开发私人企业，致力于打造更好的产品，以满足客户需求并扩大业务影响力。

Thoughtworks 将与 Connected 一起，通过各种以产品为主导的设计流程，从战略定义到发掘与交付，提升解决各种业务难题的能力。

Connected 于 2014 年成立，旨在帮助有雄心壮志的企业打造有影响力的软件产品。目前 Connected 有 165 多名员工，工作地主要在加拿大多伦多，公司拥有涵盖了整个软件产品开发生命周期的各种技术。Connected 的团队由工程师、以人为本的设计师以及产品战略师组成。团队运用产品思维法，为全球 50 多个组织发掘和打造产品体验，帮助他们在各种“从 0 到 1”的新产品开发服务（包括发掘、交付以及教育和实现）中，迅速打开局面，树立“值得信赖的领导者”形象。