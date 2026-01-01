Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Connected 现在是 Thoughtworks 的一部分
Acquisitions Back

我们很高兴地宣布，我们已经成功收购了 Connected——一家端对端产品设计与开发私人企业，致力于打造更好的产品，以满足客户需求并扩大业务影响力。

 

Thoughtworks 将与 Connected 一起，通过各种以产品为主导的设计流程，从战略定义到发掘与交付，提升解决各种业务难题的能力。

 

Connected 于 2014 年成立，旨在帮助有雄心壮志的企业打造有影响力的软件产品。目前 Connected 有 165 多名员工，工作地主要在加拿大多伦多，公司拥有涵盖了整个软件产品开发生命周期的各种技术。Connected 的团队由工程师、以人为本的设计师以及产品战略师组成。团队运用产品思维法，为全球 50 多个组织发掘和打造产品体验，帮助他们在各种“从 0 到 1”的新产品开发服务（包括发掘、交付以及教育和实现）中，迅速打开局面，树立“值得信赖的领导者”形象。

 

Guo Xiao

“很高兴，Connected 将加入 Thoughtworks 集团。要想成功吸引客户，并最终推动品牌资产和收入增长，最重要的就是创造令人惊叹的数字体验和产品。Thoughtworks 和 Connected 一样，都坚持多元化和不断培养的文化。我很高兴能有这样的机会，让 Thoughtworks 与 Connected 一起，共同助力我们的客户，拥抱数字化，让数字化在整个企业中产生非凡的影响。”

 

——Thoughtworks 总裁兼首席执行官郭晓

Tammy Chiasson

“我们很高兴加入 Thoughtworks 团队，继续实现我们共同的目标——将战略、设计和执行联系起来，通过跨职能团队，开发更优质的产品，为客户实现卓越的价值。与 Thoughtworks 合作，我们获得了绝佳的机会，能够将我们的产品思维法和专业知识运用到更广泛的维度。我们期待继续与客户深度融合、无缝合作，推动与世界一流客户建立长期合作关系。”

 

——Connected 总裁 Tammy Chiasson

Connected 公司简介

 

Connected 是一家总部位于多伦多的端对端产品开发服务公司。我们与多家世界领先的组织合作，实现软件产品的快速大规模生产。我们的综合跨学科团队由多名工程师、战略家、研究人员和设计师组成，在整个产品开发生命周期中采用产品思维法。

Logo portfolio: Bose, Verticalscope, iHeart Media Inc, VTS, Autonomic, Ford, Capital One, Royal Bank and Borrowell logos
