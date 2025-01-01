Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Cerrar
Ask Tai
Ask Tai
Suscríbete
Banner de Perspectives Edition 34
Banner de Perspectives Edition 34
Edición n.o 34 | Diciembre de 2024

Escalando para obtener impacto: Un plan tecnológico para el crecimiento

Leer informe completo
Opiniones Back

Introducción: Crecimiento en un momento incierto    

 

Una perspectiva global inquieta hará que muchos líderes empresariales comiencen el año nuevo con un sentido de precaución y un enfoque en el control de costes. Pero al mismo tiempo, el crecimiento sigue siendo un imperativo y las empresas comprenden cada vez más que invertir en tecnología para apoyar ese objetivo ya no es opcional. 


En esta edición de Perspectives, los expertos de Thoughtworks desglosan los elementos de una estrategia tecnológica que garantiza que el gasto en nuevas infraestructuras e innovaciones cumpla con las prioridades de crecimiento del negocio, con la máxima eficiencia y mínima interrupción.

Principales amenazas para el crecimiento, tal y como han visto los CEO: 2015-2024

Un gráfico que muestra la clasificación cambiante del riesgo de los CEOs entre 2015 y 2024, con ciberseguridad (3), problemas operativos (2) y cadena de suministro (1) en 2024.
Un gráfico que muestra la clasificación cambiante del riesgo de los CEOs entre 2015 y 2024, con ciberseguridad (3), problemas operativos (2) y cadena de suministro (1) en 2024.
Fuente: KPMG

i. Ajuste de nivel: Integración de la estrategia empresarial y tecnológica 

 

El auge de la IA generativa (GenAI) ha creado un potencial significativo para impulsar la producción e incluso la creatividad al aumentar las funciones humanas, pero también está inflando tanto los presupuestos como las expectativas a medida que los consejos y los equipos juzgan erróneamente su preparación y los casos de uso óptimos. 

 

Garantizar la adopción de nuevas tecnologías y apoyar con éxito el crecimiento requiere una alineación cuidadosa de la tecnología y la estrategia empresarial, donde la inversión está directamente relacionada con las prioridades de la organización. 

ii. Cultivar los datos como un activo y modernizar la infraestructura heredada  

 

A medida que más líderes empresariales buscan aprovechar los datos para el crecimiento y la ventaja competitiva, las debilidades en la gobernanza y la tecnología que rodean los datos serán cada vez más evidentes. Para aprovechar todo el valor de los datos es necesario comprender mejor sus orígenes e integridad, y el papel que pueden desempeñar como producto disponible para toda la organización como impulsor del crecimiento. 

 

El avance gradual hacia un enfoque descentralizado de los datos y la infraestructura respalda este cambio de mentalidad y puede acelerar tanto el desarrollo como la innovación.

Perspectives directamente en tu bandeja de entrada

Suscríbete

iii: Dolores de crecimiento: El obstáculo del talento 

 

El ritmo vertiginoso del desarrollo tecnológico se ha sumado a la sensación de que una escasez de habilidades aplicables es una de las principales barreras para que las organizaciones alcancen sus objetivos de crecimiento. 

 

Sin embargo, en realidad muchas de las herramientas tecnológicas más recientes están reduciendo de forma efectiva la barrera de entrada en áreas como la IA, y la mayoría de las empresas están mejor contratando a personas con curiosidad y sed de aprender que un ejército de especialistas en tecnología. Una cultura abierta y proporcionar oportunidades para poner manos a la obra con la tecnología son las otras claves para cultivar la capacidad organizativa.

Foto de Chris Murphy, Director de ingresos y clientes de Thoughtworks
“Realmente necesita construir su organización tecnológica para que esté llena de personas que tengan curiosidad y una mentalidad de crecimiento, para poder adaptarse y responder a medida que el panorama cambia”.

 

Chris Murphy
Director de ingresos y clientes, Thoughtworks 

iv. Control de costos y deuda técnica  

 

Los resultados financieros mixtos de muchas organizaciones derivados del cambio a la infraestructura en la nube destacan la importancia de planificar y ejecutar cuidadosamente las inversiones en tecnología. Sin embargo, una inversión insuficiente puede suponer riesgos aún mayores, al aumentar la deuda tecnológica de la organización hasta el punto de que ya no pueda producir las innovaciones necesarias para generar impulso, y las relaciones con los clientes se encuentran en el equilibrio. 

 

La deuda técnica puede evitarse concentrando las iniciativas tecnológicas y la inversión en funciones específicas que se extienden por todo el negocio, abordando las restricciones heredadas y mejorando las capacidades para el futuro.  

Valor iterativo

Un gráfico que ilustra los pasos para construir un coche sin valor incremental, con las ruedas primero, luego la parte delantera y trasera del coche, luego las puertas, luego el techo, con cruces junto a los tres primeros y una marca de verificación junto al coche terminado. El gráfico de debajo muestra primero un monopatín, luego un patinete, luego un ciclomotor y, finalmente, un coche, ilustrando el valor incremental con una marca junto a cada uno.
Un gráfico que ilustra los pasos para construir un coche sin valor incremental, con las ruedas primero, luego la parte delantera y trasera del coche, luego las puertas, luego el techo, con cruces junto a los tres primeros y una marca de verificación junto al coche terminado. El gráfico de debajo muestra primero un monopatín, luego un patinete, luego un ciclomotor y, finalmente, un coche, ilustrando el valor incremental con una marca junto a cada uno.

Fuente: Henrik Kniberg en Crisp

Lee el informe completo

vi. Partnerships y creación de ciclos de cambio virtuosos   

 

Independiente de las capacidades que una organización pueda desarrollar, es poco probable que cubran todos los rincones de un panorama tecnológico que solo continúa expandiéndose. Al forjar las asociaciones adecuadas, las organizaciones pueden abordar las brechas en su conocimiento del ecosistema tecnológico, beneficiarse de una perspectiva externa informada e incluso obtener potencialmente nuevas oportunidades de ingresos. 

 

Al mismo tiempo, con la estrategia empresarial y tecnológica ahora inextricablemente vinculada, los líderes deben cultivar una sólida práctica tecnológica interna que mantenga un oído en el suelo y ayude a desarrollar la capacidad organizativa para cambiar.   

Foto de Mike Mason, director de IA de Thoughtworks
“Si obtienes una idea de hacia dónde van las cosas, tendrás cada vez menos tiempo para capitalizarlas. Necesitas una estrategia, tecnología y estructura organizativa alineadas para que cuando llegue esa información, estés listo para maniobrar”.

 

Mike Mason
Director de IA, Thoughtworks 

Perspectives entregado a tu bandeja de entrada

 

Perspectivas empresariales y del sector oportunas para los líderes digitales.

 

La suscripción a Perspectives te trae los mejores podcasts, artículos, vídeos y eventos de nuestros expertos para ampliar nuestra popular publicación Perspectives.  (* Campos obligatorios) (* Campos obligatorios)

Marketo Form ID is invalid !!!