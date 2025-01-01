i. Ajuste de nivel: Integración de la estrategia empresarial y tecnológica

El auge de la IA generativa (GenAI) ha creado un potencial significativo para impulsar la producción e incluso la creatividad al aumentar las funciones humanas, pero también está inflando tanto los presupuestos como las expectativas a medida que los consejos y los equipos juzgan erróneamente su preparación y los casos de uso óptimos.

Garantizar la adopción de nuevas tecnologías y apoyar con éxito el crecimiento requiere una alineación cuidadosa de la tecnología y la estrategia empresarial, donde la inversión está directamente relacionada con las prioridades de la organización.