Introducción: Crecimiento en un momento incierto
Una perspectiva global inquieta hará que muchos líderes empresariales comiencen el año nuevo con un sentido de precaución y un enfoque en el control de costes. Pero al mismo tiempo, el crecimiento sigue siendo un imperativo y las empresas comprenden cada vez más que invertir en tecnología para apoyar ese objetivo ya no es opcional.
En esta edición de Perspectives, los expertos de Thoughtworks desglosan los elementos de una estrategia tecnológica que garantiza que el gasto en nuevas infraestructuras e innovaciones cumpla con las prioridades de crecimiento del negocio, con la máxima eficiencia y mínima interrupción.
i. Ajuste de nivel: Integración de la estrategia empresarial y tecnológica
El auge de la IA generativa (GenAI) ha creado un potencial significativo para impulsar la producción e incluso la creatividad al aumentar las funciones humanas, pero también está inflando tanto los presupuestos como las expectativas a medida que los consejos y los equipos juzgan erróneamente su preparación y los casos de uso óptimos.
Garantizar la adopción de nuevas tecnologías y apoyar con éxito el crecimiento requiere una alineación cuidadosa de la tecnología y la estrategia empresarial, donde la inversión está directamente relacionada con las prioridades de la organización.
ii. Cultivar los datos como un activo y modernizar la infraestructura heredada
A medida que más líderes empresariales buscan aprovechar los datos para el crecimiento y la ventaja competitiva, las debilidades en la gobernanza y la tecnología que rodean los datos serán cada vez más evidentes. Para aprovechar todo el valor de los datos es necesario comprender mejor sus orígenes e integridad, y el papel que pueden desempeñar como producto disponible para toda la organización como impulsor del crecimiento.
El avance gradual hacia un enfoque descentralizado de los datos y la infraestructura respalda este cambio de mentalidad y puede acelerar tanto el desarrollo como la innovación.
iii: Dolores de crecimiento: El obstáculo del talento
El ritmo vertiginoso del desarrollo tecnológico se ha sumado a la sensación de que una escasez de habilidades aplicables es una de las principales barreras para que las organizaciones alcancen sus objetivos de crecimiento.
Sin embargo, en realidad muchas de las herramientas tecnológicas más recientes están reduciendo de forma efectiva la barrera de entrada en áreas como la IA, y la mayoría de las empresas están mejor contratando a personas con curiosidad y sed de aprender que un ejército de especialistas en tecnología. Una cultura abierta y proporcionar oportunidades para poner manos a la obra con la tecnología son las otras claves para cultivar la capacidad organizativa.
“Realmente necesita construir su organización tecnológica para que esté llena de personas que tengan curiosidad y una mentalidad de crecimiento, para poder adaptarse y responder a medida que el panorama cambia”.
Chris Murphy
Director de ingresos y clientes, Thoughtworks
iv. Control de costos y deuda técnica
Los resultados financieros mixtos de muchas organizaciones derivados del cambio a la infraestructura en la nube destacan la importancia de planificar y ejecutar cuidadosamente las inversiones en tecnología. Sin embargo, una inversión insuficiente puede suponer riesgos aún mayores, al aumentar la deuda tecnológica de la organización hasta el punto de que ya no pueda producir las innovaciones necesarias para generar impulso, y las relaciones con los clientes se encuentran en el equilibrio.
La deuda técnica puede evitarse concentrando las iniciativas tecnológicas y la inversión en funciones específicas que se extienden por todo el negocio, abordando las restricciones heredadas y mejorando las capacidades para el futuro.
vi. Partnerships y creación de ciclos de cambio virtuosos
Independiente de las capacidades que una organización pueda desarrollar, es poco probable que cubran todos los rincones de un panorama tecnológico que solo continúa expandiéndose. Al forjar las asociaciones adecuadas, las organizaciones pueden abordar las brechas en su conocimiento del ecosistema tecnológico, beneficiarse de una perspectiva externa informada e incluso obtener potencialmente nuevas oportunidades de ingresos.
Al mismo tiempo, con la estrategia empresarial y tecnológica ahora inextricablemente vinculada, los líderes deben cultivar una sólida práctica tecnológica interna que mantenga un oído en el suelo y ayude a desarrollar la capacidad organizativa para cambiar.
“Si obtienes una idea de hacia dónde van las cosas, tendrás cada vez menos tiempo para capitalizarlas. Necesitas una estrategia, tecnología y estructura organizativa alineadas para que cuando llegue esa información, estés listo para maniobrar”.
Mike Mason
Director de IA, Thoughtworks
