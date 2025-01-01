No processo de integração de diferentes casos de uso para o BMW Group, as equipes de plataforma enfrentaram o desafio de “acomodar as pessoas usuárias com um conjunto diversificado de habilidades e uma variedade de aplicações, desde casos de uso orientados por pesquisa até os orientados por engenharia”, diz Biswas.



“Precisávamos tornar a plataforma mais compreensível para todos, seja alguém que nem sequer sabe como usar o GitHub ou Python, ou pessoas que têm feito integração e entrega contínuas todos os dias”, ele acrescenta. “Este tem sido um processo iterativo, onde tornamos a vida cada vez mais fácil – e estamos vendo os benefícios disso agora.”

É por isso que a construção de uma plataforma vem com uma certa responsabilidade de educar e capacitar equipes em toda a organização, um dever que, em empresas como o BMW Group, tem impacto de longo alcance.

Uma etapa crucial que a equipe de Gruber deu foi apresentar um recurso dedicado com o Thoughtworks para integrar equipes na plataforma desde o início. De acordo com Gruber, essa foi uma prática altamente eficaz porque, para muitas equipes, a IA era completamente nova. Muitos deles tinham uma pergunta principal: por onde começar.

As equipes são apoiadas desde o início quando surgem uma ideia de caso de uso, observa Gruber. Elas recebem orientação durante todo o processo, incluindo ajuda para identificar as habilidades necessárias e os requisitos para a configuração técnica. Em alguns casos, elas colaboram com especialistas em plataforma e a Thoughtworks em provas de conceito.

Os efeitos são maximizados por meio da divisão das tarefas, acrescenta Nonnenmacher.

“Nós nos concentramos em habilitar casos de uso ao integrá-los rapidamente e fornecer uma boa experiência da pessoa usuária, mas também identificar possíveis lacunas de recursos e encontrar soluções”, diz ele. A equipe da plataforma, por outro lado, se concentra mais nos dados e no desenvolvimento estratégico da plataforma, como criar novos recursos, implementá-los adequadamente e torná-los mais estáveis.

Além de facilitar o processo de integração, também foram feitos esforços para atender às necessidades de curto prazo das pessoas usuárias, aumentando a capacidade, para que várias equipes pudessem ser integradas mais rapidamente, observa a Nonnenmacher. “Para conseguir isso, criamos modelos de exemplo para elas começarem e também fornecemos um kit de desenvolvimento de software que permite uma interação mais fácil com a plataforma.”

A equipe também promoveu a adoção, visando especificamente as pessoas usuárias cujo trabalho seria afetado.

“Para aquelas que estavam preocupadas com a perspectiva de mudar toda a sua base de código, adotamos uma abordagem de elevação e mudança para a migração, para que pudessem começar a usar sua base de código existente na plataforma com o mínimo de interrupção”, explica Biswas. “Em seguida, trabalhamos em conjunto com elas nos casos de uso, para mostrar como elas podem seguir abordagens semelhantes, mas permitir melhores práticas. Por exemplo, entrega e integração contínuas para que possam ver suas alterações e pipelines diretamente na interface da pessoa usuária fornecida pela plataforma. Depois de terem essa experiência, elas se tornaram proponentes da nossa plataforma.”

Em geral, “as pessoas usuárias que não têm opiniões muito fortes sobre o que querem usar ou como querem usá-lo têm sido muito abertas e rápidas para adotar a plataforma”, diz Biswas. “Mas, com outras pessoas, havia a necessidade de fornecer mais apoio no processo de integração e várias verificações para ver se elas estão enfrentando algum problema.”

Sessões semanais também foram configuradas para responder a perguntas que vão desde a arquitetura da plataforma ou recursos ausentes até questões não técnicas, diz Biswas. Elas foram complementadas por canais on-line para solicitar orientação, documentação de integração e vídeos.

Iniciativas como essas garantem que, após um forte início, o BMW Group possa manter os olhos firmes no que vem a seguir, em termos de casos de uso e evolução da plataforma.

Pensar em como ampliar a plataforma e observar atentamente as tendências do mercado são as principais prioridades. A GenAI também é um dos tópicos estratégicos que o BMW Group está analisando atualmente, considerando sua crescente adoção.

Assim como o BMW Group, “as organizações devem ter uma visão em vigor quando começarem a pensar em algo assim, porque colocá-la em prática não acontece da noite para o dia”, diz Biswas. “É um processo iterativo e envolve pensar sobre o que eles precisam como empresa, o que querem fornecer as pessoas usuárias, integrando a plataforma ao ecossistema existente e seu modelo de escalabilidade. Assim que isso estiver em vigor, adotar uma mentalidade de crescimento ajudará as organizações a gerenciar o processo e a avançar constantemente para o próximo nível.”