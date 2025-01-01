En el proceso de incorporación de diferentes casos de uso para BMW Group, los equipos de plataforma se enfrentaron al desafío de “acomodar a los usuarios con un conjunto diverso de habilidades y una gama de aplicaciones, desde casos de uso orientados a la investigación hasta casos orientados a la ingeniería”, dice Biswas.



“Necesitábamos hacer que la plataforma fuera más comprensible para todos, ya sea alguien que ni siquiera sabe cómo usar GitHub o Python, o personas que han estado haciendo una integración continua y una entrega continua todos los días”, añade. “Este ha sido un proceso iterativo, en el que hemos hecho la vida cada vez más fácil, y estamos viendo los beneficios de eso ahora mismo”.

Por eso, la creación de una plataforma conlleva cierta responsabilidad de educar y permitir a los equipos de toda la organización, un deber que en empresas como BMW Group tiene un impacto de gran alcance.

Un paso crucial que dio el equipo de Gruber fue introducir un recurso dedicado con Thoughtworks para incorporar equipos en la plataforma desde el principio. Según Gruber, esta resultó ser una práctica muy eficaz porque para muchos equipos, la IA era completamente nueva. Muchos de ellos tenían una pregunta principal: por dónde empezar.

Los equipos reciben apoyo desde el principio cuando se les ocurre una idea de caso de uso, señala Gruber. Se les proporciona orientación a lo largo del proceso, incluida ayuda para identificar las habilidades que necesitan y los requisitos para la configuración técnica. En algunos casos, colaboran con la plataforma y los expertos de Thoughtworks en pruebas de concepto.

Los efectos se maximizan mediante la división del trabajo, añade Nonnenmacher.

“Nos centramos en permitir casos de uso incorporándolos rápidamente y proporcionando una buena experiencia de usuario, pero también identificando posibles brechas de características y buscando soluciones”, dice. El equipo de la plataforma, por otro lado, se centra más en los datos y el desarrollo estratégico de la plataforma, como crear nuevas funciones, implementarlas correctamente y hacerlos más estables.

Además de facilitar el proceso de incorporación, también se hicieron esfuerzos para abordar las necesidades a corto plazo de los usuarios ampliando la capacidad, para que varios equipos pudieran incorporarse más rápido, señala Nonnenmacher. “Para lograrlo, creamos plantillas de muestra para que comenzaran y también proporcionamos un kit de desarrollo de software que permite una interacción más fácil con la plataforma”.

El equipo también fomentó la adopción al dirigirse específicamente a los usuarios cuyo trabajo se vería afectado.

“Para aquellos que estaban preocupados por la posibilidad de cambiar toda su base de código, adoptamos un enfoque de levantamiento y cambio para la migración, de modo que pudieran empezar a usar su base de código existente en la plataforma con una interrupción mínima”, explica Biswas. “A continuación, trabajamos con ellos en los casos de uso para mostrarles cómo pueden seguir enfoques similares, pero posibilitar las mejores prácticas. Por ejemplo, entrega e integración continuas para que puedan ver sus cambios y canalizaciones directamente en la interfaz de usuario proporcionada por la plataforma. Una vez que tuvieron esta experiencia, se convirtieron en partidarios de nuestra plataforma”.

Por lo general, “los usuarios que no tienen opiniones muy sólidas sobre lo que quieren usar, o cómo quieren usarlo, han sido muy abiertos y rápidos en adoptar la plataforma”, dice Biswas. “Pero con los demás, era necesario proporcionar más asidero en el proceso de incorporación y múltiples revisiones para ver si se enfrentan a algún problema”.

También se establecieron sesiones semanales para responder preguntas que iban desde la arquitectura de la plataforma o las características faltantes hasta asuntos no técnicos, dice Biswas. Estos se complementaron además con canales en línea para solicitar orientación, documentación de incorporación y videos.

Iniciativas como estas garantizan que después de un fuerte inicio, BMW Group pueda mantener la vista en lo que viene a continuación, tanto en casos de uso como en la evolución de la plataforma.

Pensar en cómo ampliar la plataforma y observar de cerca las tendencias del mercado son las principales prioridades. GenAI también es uno de los temas estratégicos que BMW Group está analizando actualmente, dada su creciente adopción.

Al igual que BMW Group, “las organizaciones deberían tener una visión en marcha cuando empiecen a pensar en algo así, porque hacerlo realidad no sucede de la noche a la mañana”, dice Biswas. “Es un proceso iterativo e implica pensar en lo que necesitan como empresa, lo que quieren proporcionar a los usuarios, integrar la plataforma en el ecosistema existente y su modelo de escalabilidad. Una vez que esto esté en marcha, adoptar una mentalidad de crecimiento ayudará a las organizaciones a gestionar el proceso y pasar constantemente al siguiente nivel”.