Introdução: Muito rápido, muito cedo?

Em sua urgência de avançar ou até mesmo acompanhar, algumas organizações estão lançando iniciativas de IA em terreno instável. Mais do que a tecnologia de próxima geração, a IA precisa ser apoiada por uma visão clara e uma plataforma robusta que forneça acesso imediato a dados cuidadosamente analisados e altamente utilizáveis para criar produtos que gerem valor comercial.

Nesta edição da Perspectives, as especialistas da Thoughtworks e um dos principais lideranças por trás da plataforma de IA de veículos conectados do BMW Group compartilham suas opiniões e recomendações sobre a construção de uma base escalável, econômica e pronta para o futuro para IA aplicada que alcança grandes coisas, tanto para as pessoas usuárias internos quanto para os clientes da organização.