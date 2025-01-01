i. Poner a utilizar activos de datos

La entrega de resultados empresariales tangibles debe ser el objetivo principal de cualquier iniciativa de IA, y eso requiere que las organizaciones prioricen casos de uso que representen mejoras significativas para la base de clientes, antes de crear una base de datos lista para la IA que haga posibles esas mejoras.

En BMW Group, proporcionar atención proactiva al cliente fue el principio que guió el diseño de la plataforma de IA de la empresa, que ahora permite a los equipos de toda la empresa desarrollar, mantener y operar casos de uso de IA, y reducir el tiempo de comercialización de aplicaciones de IA que mejoran la forma en que los clientes interactúan y se sienten con sus vehículos, y la marca BMW Group.