O paradoxo da agilidade

A agilidade é fundamental para o sucesso dos negócios, no entanto, a manutenção tradicional de TI dificulta a capacidade de uma empresa de inovar e responder rapidamente às demandas das clientes e do mercado. Chamamos isso de paradoxo da agilidade, onde o trabalho necessário de manutenção dos sistemas de negócios restringe ironicamente as organizações, resultando no aumento da dívida técnica, custos de TI mais altos e, por fim, menor agilidade.
Neste artigo, apresentamos uma mudança transformadora de manutenção reativa para uma abordagem proativa e preditiva que chamamos de EvolvOps. O EvolvOps pode melhorar radicalmente suas operações de TI, reduzindo os custos em até 40%, aumentando a agilidade dos negócios.