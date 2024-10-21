Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
O paradoxo da agilidade

Por que a manutenção tradicional de TI está prejudicando os negócios e o que fazer a respeito
A agilidade é fundamental para o sucesso dos negócios, no entanto, a manutenção tradicional de TI dificulta a capacidade de uma empresa de inovar e responder rapidamente às demandas das clientes e do mercado. Chamamos isso de paradoxo da agilidade, onde o trabalho necessário de manutenção dos sistemas de negócios restringe ironicamente as organizações, resultando no aumento da dívida técnica, custos de TI mais altos e, por fim, menor agilidade.
 
Neste artigo, apresentamos uma mudança transformadora de manutenção reativa para uma abordagem proativa e preditiva que chamamos de EvolvOps. O EvolvOps pode melhorar radicalmente suas operações de TI, reduzindo os custos em até 40%, aumentando a agilidade dos negócios.
Como o EvolvOps capacita as equipes de TI

 

Explore como o EvolvOps pode apoiar profissionais de TI, reduzir a dívida técnica e permitir iniciativas mais estratégicas.

 

Aplicações do mundo real

 

Veja exemplos de como o EvolvOps está sendo usado para melhorar a integridade do sistema, otimizar recursos e acelerar a inovação nas principais organizações.
Insights acionáveis

 

Inicie sua jornada EvolvOps com orientações e estratégias práticas para evitar armadilhas comuns e maximizar os benefícios.
Uma pessoa lendo o artigo técnico em um tablet
Faça o download do nosso artigo técnico hoje e descubra como transformar suas operações de TI para maior agilidade e inovação.

 

Baixar uma cópia

