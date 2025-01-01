Lente três:

Evolução das interações

O público consumidor hoje não exige apenas disponibilidade e acessibilidade — a expectativa é que as interações sejam fluidas e consistentes. As empresas podem entregar essas experiências por meio da evolução de interfaces que combinam fala, toque e recursos visuais.

Examinando os sinais

As interfaces de voz e toque e as tecnologias de realidade virtual (RV) e aumentada (RA) continuam evoluindo em um ritmo espantoso. Nossas expectativas são cada vez mais altas — reconhecimento de voz e respostas orientadas por IA em nossos telefones não nos impressionam mais, e costumamos nos irritar quando a tecnologia falha ou faz algo inesperado.

O público consumidor espera poder interagir com a tecnologia de uma maneira que se encaixe em seu contexto atual, alternando entre estilos de interação de acordo com suas necessidades. Os sinais aqui incluem:

Crescente adoção de recursos de voz para vários casos de uso : compras, pedidos de comida e reservas de viagens

: compras, pedidos de comida e reservas de viagens RV e RA sendo aplicadas em casos críticos de segurança, como treinamento policial ou militar

Grandes plataformas, como Google, Amazon e Microsoft, criando novas ofertas baseadas em tecnologias de interação

Apple prestes a anunciar o "Apple Glass", um dispositivo de realidade aumentada cercado de rumores e expectativas

A oportunidade

As pessoas buscam interações fluidas, com pouco ou nenhum atrito, e muitas vezes escolhem serviços e produtos usando esse critério. Para não corre risco de ser superado por uma concorrência mais proativa, seu negócio precisa estar pronto para responder.

A evolução das interações também pode contribuir diretamente para os resultados financeiros. De acordo com a IBM, as empresas investem cerca de US$ 1.3 trilhão para suportar 265 bilhões de atendimentos a clientes por ano. Os chatbots podem acelerar o tempo de resposta e responder de forma satisfatória a até 80% das dúvidas mais comuns, permitindo que seres humanos se concentrem nas modalidades de atendimento de maior valor.

O público consumidor está ansioso para tomar decisões de compra baseadas em outros dispositivos domésticos inteligentes (como termostatos), que funcionam em sincronia com os dispositivos assistentes de voz. De acordo com a Invesp, as compras por voz devem somar US$ 40 bilhões até 2022. Em outras áreas, a Juniper Research prevê que as interações com assistentes de voz serão usadas em mais de 8.4 bilhões de dispositivos até 2024.