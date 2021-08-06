10 passos para reduzir o impacto da Síndrome do Impostor

Deixe-me começar apresentando-me. Sou Matheus e trabalhei em diferentes funções, em diferentes projetos e verticais, em empresas e institutos de pesquisa: desenvolvimento, análise de negócios, análise de requisitos, liderança técnica, políticas de inovação e gerenciamento de projetos. Com o tempo, migrei para cargos de liderança sênior e, nos últimos anos, estou atuando como diretor-presidente da Thoughtworks Espanha, além de fazer parte da equipe de liderança global da empresa.

Algumas semanas atrás, tive uma sessão com uma das pessoas de quem sou mentor. Ele me pediu para falar um pouco sobre a famoso Síndrome do Impostor. Para me preparar para esta sessão, fiz anotações de coisas que me ajudaram a superar minha própria Síndrome do Impostor no passado. No final, tivemos uma discussão incrível! Portanto, decidi remover todos os exemplos pessoais e histórias anedóticas e compartilhar o que restou aqui. Eu não criei a maioria desses itens, eu os coletei de livros, apresentações e artigos que li e alguns são de percepções pessoais. Mas tudo aqui está relacionado a práticas que experimentei pessoalmente e que funcionaram para mim. Sem mais delongas, aqui estão os 10 passos para reduzir o impacto que a Síndrome do Impostor tem sobre você: