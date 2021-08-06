10 pasos para reducir el impacto del Síndrome del Impostor

Permítanme empezar presentándome. Soy Matheus y he trabajado en diferentes puestos en distintos proyectos y verticales, en empresas e institutos de investigación: desarrollo, análisis de negocio, análisis de requisitos, liderazgo técnico, políticas de innovación y gestión de proyectos. Con el tiempo he pasado a desempeñar funciones de liderazgo senior y en los últimos años he sido Director General de Thoughtworks España y también parte del equipo de liderazgo global de la compañía.

Hace unas semanas, tuve una sesión con uno de mis alumnos. Me pidió que hablara un poco sobre el famoso: Síndrome del Impostor. Para prepararme para esta sesión, tomé notas de cosas que me ayudaron a superar mi propio Síndrome del Impostor en el pasado. Al final, ¡tuvimos una discusión increíble! Así que decidí eliminar todos los ejemplos personales y las historias anecdóticas y compartir lo que quedó aquí. No he inventado la mayoría de estos puntos, los he recogido de libros, presentaciones y artículos que he leído y unos pocos son de percepciones personales. Pero todo aquí está relacionado con prácticas que he probado personalmente y que me han funcionado. Sin más preámbulos, aquí están los 10 pasos para reducir el impacto que el Síndrome del Impostor tiene en ti: